CHP’li belediye Atatürk’ün dev imzasını dağa yazdı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bursa’nın Gemlik ilçe belediyesi dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Belediye, Ulu Önder Atatürk’ün imzasını dağlara işleyerek, vatandaşlardan da tam not aldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da aynı zamanda kendi seslendirdiği bir videoyu, sosyal medyadan “Atamızın Samsun’da kurtuluşa giden ilk adımla yüreklerimize kazıdığı imzasını biz de Gemlik’in dağlarına yazdık” notu ile paylaştı.

“YÜREKLERE KAZIDIĞI İMZASINI BİZ DE DAĞLARA YAZDIK”

Video klibi seslendiren Sertaslan, Mustafa Kemal Atatürk için şunları söyledi:

“Bu milletin kurtuluşa ilk adımıydı Samsun’a çıkışın. Koşarak geldik, 100 yıl boyunca manevi huzuruna her 19 Mayıs’ta. Gençliğe armağan ettiğin bugünü kutladık, bütün millet tek yürek. Bu ulusun bağımsızlığı, kurtuluşu için bir ömür tükettiğini hiç unutmadık. Bu yıl ilk defa istemeden yalnız bıraktık seni meydanlarda. Bir salgın bu bayramı zehir etti hepimize. Senin sevginle dolmuş yürekler hüzün dolu bu bayram. Bütün millet üzgün, ‘ne yapsam bu bayram’ diye düşünmekte. Üzülme sevgili kardeşim, üzülme aziz milletim. Atamızın Samsun’da kurtuluşa giden ilk adımla yüreklerimize kazıdığı imzasını biz de Gemlik’in dağlarına yazdık bu bayram. Durmadan yürüyoruz açtığı yolda, gösterdiği hedefte. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.”