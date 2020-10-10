CHP’li belediye doludan zarar gören üreticiye destek verecek

Bursa’nın Mudanya ilçelerinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünleri zarar gören zeytin üreticisine CHP’li Mudanya Belediyesi alım desteği verecek.

“ZARAR GÖREN KÖYLÜLERİ ZİYARET ETTİ”

CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, kentte etkili olan dolu yağışı nedeniyle ürünlerinin tamamı zarar gören zeytin üreticisiyle bir araya geldi. Küçükyenice, Mürsel, Dedeköy, Hasköy ve Balabancık başta olmak üzere dolu yağışından etkilenen köylerde üreticiye destek vereceklerini belirten Türkyılmaz, zeytini piyasa fiyatının üzerinde alarak yağa dönüştüreceklerini söyledi.

“ÜRETİCİNİN ALIN TERİNİN HAKKINI VERECEĞİZ”

Bir yıllık emeği zarar gören üreticinin emeğinin ziyan olmayacağını kaydeden Türkyılmaz, “Mudanyamızın emektar üreticilerini asla mağdur etmeyeceğiz. Mahsulü zarar gören zeytincilerin yaralarını biz saracağız. Üreticinin alın terinin hakkını vereceğiz. Zeytin üreticilerimizin ürününü muhtarlarımızın yardımı ile piyasa fiyatlarının üzerinde alacak, yağa dönüştüreceğiz. Tüm hemşehrilerimin içi rahat olsun, hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.