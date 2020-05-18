CHP’li belediye, emekli öğretmen ve öğrencilerle 19 Mayıs’a özel klip hazırladı

Kars’ın Susuz ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Oğuz Yantemur, ilçede yaşayan emekli öğretmenler ile öğrencileri bir klipte buluşturdu. Klipte, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile gençliğin Ata’ya cevabı seslendirildi.

Kendisi de öğretmen olan ve klibin başlangıcında Gençliğe Hitabe’den bir cümle okuyan Yantemur’un ardından emekli öğretmenler söz aldı. Öğretmenler, Gençliğe Hitabe’den paragrafları okudu.

Öğretmenlerin ardından ise bu kez öğrenciler söz aldı. Öğrenciler de Susuz’un değişik bölgelerinde çekilen klipte gençliğin Ata’ya cevabını okudu.