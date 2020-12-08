CHP’li belediye esnafın 500 TL’ye kadar olan su borcunu karşılayacak

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2020 Yılı Aralık Ayı Toplantısı'nın Birinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Toplantıda idareden gelen 21, komisyonlardan gelen 5 olmak üzere toplam 26 madde görüşüldü. Büyükşehir Belediyesi meclisi esnaf adına önemli bir karara daha imza attı.

Pandemi nedeniyle iş yeri kapalı olan esnafın iş yerinin kapalı kaldığı süre boyunca, meskeninin tahakkuk eden su borcunun 500 TL'ye kadar olan kısmının Büyükşehir Belediyesi tarafından ödenmesi konusu oy birliği ile kabul edildi.

8 BİN 500 ESNAFI KAPSAYACAK

18 Kasım ve 30 Kasım 2020 tarihlerinde yayınlanan ilgili genelgeyi okuyarak konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Seçer, şunları söyledi:

* Mersin'de kapanan iş yeri sayısı 5 bin 200 civarında. 30 Kasım 2020 tarihli genelge ile kapanan iş yeri sayısı 2 bin 500 ile 3 bin civarında.

* Yaptığımız görüşmelerde, komisyonda yapılan değerlendirmelerde ticaret odalarına bağlı olarak Meclis kararı kapsamına girebilecek her iki genelge açısından 250-300 iş yeri olabileceği belirtilmiş. Gerçek kişiler bunlar. Bunları da bu kapsam içine alıyoruz.

* Toplamda meskenlerinde 500 TL'ye kadar olan su borçlarını, dükkânları, iş yerleri kapanan 8 bin 500 esnafın bedelini biz ödeyeceğiz. Kapalı oldukları süre içerisinde 500 TL'ye kadar olan su borçlarını Büyükşehir Belediyesi olarak biz karşılayacağız.

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