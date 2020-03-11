CHP’li belediye, muhtarlara 500 TL ayni yardım yapacak

Meclis toplantısında, Türkiye'nin çeşitli belediyelerinde muhtarların işini kolaylaştıracak benzer uygulamaların gerçekleştiğini hatırlatan CHP’li Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, “Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren belediyemizin mahallelerde yapacağı çalışmalarda, muhtarların haberi olmadan çivi çakılmayacağını belirtmiştik” dedi.

“MUHTARLARIMIZA AYNİ YARDIM YAPACAĞIZ”

“Muhtarlıklarımıza üst limiti belirli olacak şekilde ayni yardım sağlayacağız” diyen başkan Sertaslan konuşmasına şöyle devam etti:

*Muhtarlarımız ihtiyaç duydukları malzemeleri belediyemizin desteğiyle kolayca temin edebilecekler. Ayrıca Eşref Dinçer ile Osmaniye mahalleleri, Orhaniye, Yenimahalle ve Kayhan mahalleleri muhtarlıkları yan yana.

* Bunun gibi yan yana hizmet veren muhtarlıklarımız var. Nüfusu 5 bini geçen mahallelerimizde ve birlikte hizmet veren muhtarlıklarımız yakınında “Belediye Çözüm Merkezi” oluşturacak, buralarda istihdam edilecek personelin aynı zamanda muhtarlara da destek olmasını sağlayacağız. Mahallelerimizde tüm işler hızlıca çözüme kavuşacak.

Muhtarlara destek çalışmalarını içeren komisyon raporu daha sonra Gemlik Belediye Meclisi üyelerince oy birliği ile kabul edildi.