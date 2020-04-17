CHP’li belediyeden anlamlı video

Fındıklı’da önceki gün meydana gelen olayda, öğretmenevinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan AKP ilçe Başkan Yardımcısı 44 yaşındaki Gamze Pala, kendisini saplantı derecesinde aşık olan 36 yaşındaki Savaş Dalançıkar tarafından boğazı kesilerek öldürülmüş, olayın ardından siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütleri Gamze Pala cinayetini protesto ederek öğretmenevinin önüne çiçek bırakmıştı.

ÖLDÜRÜLEN KADINLAR HATIRLATILDI

Fındıklı Belediyesi’nde görevli kadın korosu da kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kamera karşısına geçerek, Gamze Pala’nın anısına bir video hazırladı. Sosyal medyadan paylaşılan videoda koroda görevli kadınlar, daha önce cinayete kurban giden kadınları canlandırarak, onların ağızlarından kim olduklarını ve nasıl öldürüldükleri tek tek anlatıldı.

“KADINLARA YÖNELİK CİNAYETLERE KARŞI ÇOK ACİL ÖNLEM ALINMASI LAZIM”

Videonun kadın cinayetlerine dikkat çekmek adına hazırlandığını ifade eden Fındıklı ilçe Belediye Başkanı CHP’li Ercüment Şahin Cervatoğlu, böyle bir olayın ilçesinde meydana gelmesinden dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, “Kabullenemediğimiz, konuşurken bile boğazımızın düğümlendiği bir hadise ile karşı karşıya kaldık. Yüreğimiz daraldı, bizim kalbimize de bir bıçak saplandı. Bir kadın daha öldürülmüş oldu. Kadınlara yönelik cinayetlere karşı çok acil önlem alınması lazım. Bu bir demokrasi, özgürlük, yönetim sorunudur” diye konuştu.

“BU BİR İNSANLIK SUÇU”

Cinayet davasına müdahil omak istediklerini belirten Başkan Çervatoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Gamze kardeşimizin katil hakkında şikayette bulunduğu iddiaları var. Ama teyit ettiremedik. Hiç kimse katilin akli dengesinin bozuk olduğunu düşünerek vicdan rahatlatmasına ve böyle bir maskeye sığınmasın.

*Bu bir insanlık suçu. Biz bu davaya müdahil olmak istiyoruz. Bir kentin huzurunu, mutluluğunu ve bu kentte yaşayan insanlara hizmet etmek zorundaysam, halkın seçtiği biriysem bu davada ben de tarafım.

Belediye kadın konseyi de ilçe merkezine siyah bir afiş asarak, “Üzgünüz,yastayız, isyandayız” diye yazdı.