CHP’li belediyeden su fiyatlarına yüzde 50 indirim!

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, corona virüsü salgını nedeni ile şehirde alınan tedbirler ve son durum hakkında bilgi vermek üzere, Bolu Belediye Meclisi Salonunda basın toplantısı düzenledi.

Bolu Belediye Meclisi’ni 2 Nisan Perşembe günü toplayarak suya yüzde 50 indirim yapacaklarını duyuran Özcan, şöyle konuştu:

* Gün halktan aldıkları geri verme günü bizleri bu makamlara getiren vatandaşlarımız her zamankinden daha fazla düşünme günü.

* Gün evde kal deyip evde tutuma günü.

* Sadece çağrı yapmak yetmiyor yöneticiler olarak bizim aynı zamanda onların evde kalması için adım atmamız gerekiyor.

* Biz Bolu Belediyesi olarak bu kötü günlerde halkımızı verdiğimiz desteklere bir yenisini daha eklemek istiyoruz.

* Bu bağlamda 2 Nisan 2020 Perşembe günü su fiyatlarında %50 oranında indirip yapmak üzere Bolu Belediye Meclisi’ni toplantıya davet ediyorum.

* İnşallah bu indirim sonucunda Bolu halkının cebinde 3 Milyon 360 bin TL'nin kalacağını hesaplıyoruz.

* Biz bunu yapmaktan dolayı son derece mutluyuz.

* Bolu halkının 3 Milyon 360 bin TL'sini şu kötü günlerde bırakabilmek.

* Bizim için önemli bir şey. İHA