CHP’li belediyeler acil corona virüsü hattı kuruyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul’un CHP’li 14 ilçe belediye başkanı ile salgına karşı yürütülen çalışmalar hakkında görüştü.

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu’nun önerisiyle CHP’li 14 ilçe belediyesinde ‘Corona Virüs Acil Danışma Hattı’ adıyla vatandaşların sorularına yanıt vermek amacıyla çağrı merkezleri oluşturulması kararlaştırıldı.

Bu uygulamayla halkın soru ve sorunlarına hastanelere gitmeden doktorlar ve uzmanlar tarafından yanıt alabilmesi amaçlandığı ifade edildi.

“DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARINA AĞIRLIK VERİLDİ”

Video konferansta Kaftancıoğlu’nun tavsiyesiyle tüm CHP’li ilçe belediyeleri, halkın belediye hizmetlerine belediye binasına gitmeden mobil araçlar aracılığıyla ulaşabilmesi için çalışmalara başladığını açıkladı.

CHP’li belediye başkanları da kamusal alanlardaki dezenfeksiyon çalışmalarına ağırlık verildiğini; salgınla ilgili halkı doğru bilgilendirebilmek için çalışmalarını arttırdıklarını söyledi.

EVDE ÇALIŞMA

Toplantıda CHP’li belediyelerde çalışanların büyük çoğunluğu için evde çalışma şartlarının sağlandığı ve idari izin verildiği bilgisi de paylaşıldı. Ayrıca CHP’li belediyeler bugün itibariyle ilçelerinde bulunan tüm eczanelerin sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştirecek.

“YEREL YÖNETİMLERİN SORUMLULUKLARI ARTTI”

Kaftancıoğlu belediye başkanlarına yaptığı konuşmada corona virüs salgının risklerine karşı yerel yönetimlerin sorumluluklarının arttığını belirterek, şunları söyledi;

*Bizler kadar vatandaşlara düşen sorumlulukların da hatırlatılması için yapılması gerekenleri; sağlık çalışanlarının işini rahat yapabilmeleri için onlara yardımcı olmayı; kriz nedeniyle küçük ya da orta işletmeler ve bunların çalışanlarının yaşadığı mağduriyetlerin nasıl giderilebileceğini konuşmak için buradayız.

*Kriz kapıda ve önümüzdeki günlerde krizin daha da büyüyebileceğini öngörüyoruz. İstanbul’da bu krizin en az zararla aşılmasını sağlamak bizlerin görevi.

“KRİZ DAHA DA DERİNLEŞEBİLİR”

Kaftancıoğlu, önümüzdeki günlerde krizin derinleşebileceğini belirterek sağlık hizmetleri kadar sosyal hizmetlerin de önemini vurguladı.

CHP’li Kaftancıoğlu, “Hastanelerden bana gelen bilgilerde yeterli güvenlik tedbirlerinin alınması noktasında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanlığı da bu konuda daha fazla özen göstermesi gerekiyor” diye konuştu.

“Corona virüs Acil Danışma Hattı” ile ilgili önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapılacağı öğrenildi.

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