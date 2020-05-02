CHP’li belediyenin ismine bile tahammül edemediler

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kentin camilerini konu alan ‘Denizli'nin Kalem İşi Camileri' adlı bir kitap yayınladı. Tanıtım amacı taşıyan kitaptan bin adet bastırıldı.

Bir hafta önce baskısı tamamlanan kitabın giderini Denizli Valiliği Yatırım ve İzleme Koordinasyon Başkanlığı üstlendi. Fakat kitapta resmi basılan camilerden birinin önünde bulunan iki bank sorun oldu.

CHP'Lİ BELEDİYENİN ÜSTÜNÜ BOYADILAR

Kitabın 22'nci sayfasında Çivril ilçesindeki Savranşah Camii görseline yer verildi. Fakat cami fotoğrafında CHP'li Şişli Belediyesi'nin gönderdiği iki adet bank da yer alıyordu. İddialara göre kitabın baskıya hazırlanması sırasında fotoğraflar üzerindeki yazının silinmesi unutuldu. Belediyenin ismi yazılı banklar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde rahatsızlık yarattı.

VALİLİĞİN TEPKİSİNDEN ÇEKİNDİLER

Valiliğin tepkisinden de çekinen İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çareyi tüm kitapları elle boyamakta buldu. Şişli Belediyesi’nin banklar üzerindeki ismi boyandıktan sonra kitabın dağıtımı yapıldı.

Kitabın tanıtımını sosyal medya hesabından yapan müdürlük konunun duyulmasından sonra paylaşımını geri çekti. Diğer yandan müdürlüğün internet sayfasında yer alan kitap görsellerinde belediye isminin kaldırılmadığı görüldü.

ADNAN KESKİN VE MUSTAFA SARIGÜL AYRINTISI

Şişli Belediyesi'ne ait bankların Çivril'e nasıl geldiği de ortaya çıktı. Çivrilli olan Bayındırlık ve İskan eski Bakanı, CHP eski Genel Sekreteri Adnan Keskin yaklaşık on yıl önce cami cemaatinin kendisinden oturma grubu istemesi üzerine dönemin Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'den talepte bulunmuş o da iki adet bankı Çivril'e göndermişti.

“BU NEYİN HAZIMSIZLIĞI'

Olayın üzerinden çok zaman geçtiğini söyleyen Adnan Keskin, “Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Gelen talep üzerine bankları getirtmiştim. Ülkemizde siyasetin, bürokrasinin geldiği son nokta. Şişli Belediyesi bu ülkenin belediyesi değil mi? 10 yıl önce ihtiyaç duyulmuş insanlar işini görsün diye konulmuş. Bundan hangi mantığa, akla ve vicdana dayanarak rahatsızlık duyulur, anlamakta zorluk çekiyorum” diye konuştu.

AKYOL: ESTETİK AMAÇLI SİLİNDİ

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol ise herhangi bir partiye düşmanlık olmadığını belirterek şunları söyledi:

* Özellikle bir karalama yok. Silinen yazının Şişli Belediyesi olması nedeniyle algı yaratılmaya çalışılıyor. Bu camimiz renkli, estetik bir görüntüye sahip.

* Banklar üzerindeki yazı o estetiği bozuyordu. Dikkat edilirse orada siyah yazı fotoğrafa hiç gitmiyordu. Biz insiyatif kullanarak estetiği korumaya çalıştık.

* Aynı fotoğrafta bir de siyah çanta vardı onu da kaldırdık. Öyle kimseye bir düşmanlığımız yok. Kitabın 21'nci sayfasında benzer bir fotoğraf var.

* O fotoğraftaki ‘Şişli Belediyesi' yazısını kaldırmadık. Bunlar kalem işi camiler orada siyahlık çok sırıtıyordu. Kimse bundan başka anlam çıkarmaya çalışmasın.