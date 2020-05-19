CHP’li belediyeye verilmeyen tabiat parkına düğün salonu yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından 14 Şubat 2019’da “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından projelendirilen Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nı Kırşehir Belediye Başkanlığımıza emanet ediyor ve işletmecilik hakkını devrediyoruz” diye yazarak Aşıkpaşa Tabiat Parkı’nın belediyeye teslim edildiğini duyurdu.



Ancak seçimleri CHP kazanınca bakanlık bu kararından vazgeçti. Ardından da Ttbiat parkını kiraya vermek için ihaleye çıkardı. İhaleyi yıllık 260 bin lira kira bedeli veren ve tek başına katılan Ankaralı bir pastacı aldı.

PARKIN ORTASINA DÜĞÜN SALONU AÇILDI

İçinde tenis kortları, basketbol sahası, oturma alanları, kır lokantası, gözetleme kulesi ve çeşitli tesislerin bulunduğu parkın işletmesini 260 bin liraya alan Ankara’da faaliyet gösteren Selvi Pasta Cafe Unlu Mamülleri, alan içinde değişiklikler yaptı.

Parkın ortasında bulunan lokantayı düğün salonuna çevirdi. Düğün salonunun 1 Temmuz’da faaliyete geçeceği belirtildi.

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