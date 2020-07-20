CHP’li Bülbül’den Eşek adası için araştırma komisyonu talebi

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Eşek Adası'nı ziyaret etmesi ve Yunanistan'ın Eşek Adası'nda askeri üsler kurmasına tepki gösteren CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, adanın Türkiye'ye ait olduğunu belirterek, konunun aydınlatılması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP'li Bülbül Meclis Başkanlığı'na sunduğu dilekçede adadaki mevcut durumun Türkiye'yi tehdit eder boyuta geldiğini söyledi.

TÜRKİYE TOPRAĞIDIR

Lozan ve Paris Antlaşmalarına göre Aydın iline bağlı ve Türkiye toprağı Eşek Adasının 2004 yılından beri iki ülke arasında anlaşmazlıklara neden olduğunu, Yunanistan Eşek Adası'nda işgalci bir politika izlediğini belirten Bülbül, adanın silahlandırılmasının uluslararası ihlal anlamına geldiğini belirtti.

Bülbül, “Eşek Adasındaki mevcut durum Türkiye'yi tehdit eder durumdadır” uyarısını yaptı.

DAVUTOĞLU'NUN YANITINI HATIRLATTI

Eşek Adasının Yunanistan tarafından işgal edilip edilmediği ve egemenlik hakkının kimde olduğuyla ilgili olarak 2013 yılında Dış İşleri Bakanlığı’na soru önergesi verildiğini hatırlatan Bülbül, “Dönemin Dış İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarafından verilen yanıtta, adaların egemenliği ve silahsızlandırma politikasıyla ilgili sorunun Lozan ve Paris Antlaşmalarının yorumu ile alakalı hukuki bir mesele olduğu belirtildi.

Ayrıca Davutoğlu tarafından adalara ilişkin sorunların temel haklar ve menfaatler gözetilerek çözülmesinin arzu edildiği ifade edildi” diyerek verilen yanıtta adanın işgal edilip edilmemesiyle ilgili net yanıt verilmediğini kaydetti.

“ULUSLARARASI HUKUKTAN DOĞAN HAKLARIMIZ KULLANILSIN”

Eşek adasına hukuki çözüm bulunmasının, diğer adalar için de örnek teşkil edeceğini belirten Bülbül şu görüşleri dile getirdi:

“Türkiye'nin egemenlik hakkını ihlal eden bu girişime ilişkin uluslararası hukuktan doğan haklarımızın kullanılması ve topraklarımız üzerindeki haklarımızın kullanımı, yürütmenin olduğu gibi yasamanın da asli görevidir. Bu bağlamda Anayasanın 98 inci İç Tüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırmasına açılmasını arz ederiz.”