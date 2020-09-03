CHP’li Çakırözer: Habere erişime engel, televizyona karartma, gazeteciye dayak

CHP’li Utku Çakırözer, her ay olduğu gibi Türkiye’nin basın ve ifade özgürlüğü ağustos ayı karnesine ilişkin hazırladığı raporu kamuoyuyla paylaştı.

“ÖZGÜRLÜKLER DE KARARTILDI”

Tele1 ekranın 5 gün boyunca karartılmasına tepki gösteren CHP’li Çakırözer, şunları söyledi:

* RTÜK’ün, yürütmeyi durdurma kararına yaptığı itiraz mahkeme tarafından kabul edilince, 5 günlük ekran karartma cezası uygulamaya kondu.

* Gazetelere yönelik baskı, sansür, ilan kesme cezalarının yanı sıra artık televizyon ekranlarının karartılması ülkede basın özgürlüğünün vurulan bir darbedir.

* Bu kararla sadece Tele1 ekranları değil halkın haber alma hakkı ve basın özgürlüğü de karartılmıştır.

“TELE1 HEDEFTEYDİ”

* Ağustos ayında Tele1’e yönelik haksız cezalar art arda geldi. RTÜK’ün verdiği cezalar yetmezmiş gibi bir de İçişleri Bakanlığı hedef gösterdi.

* RTÜK, Evrensel gazetesinin 25. yıl videosu nedeniyle Tele1’e para cezası verdi. Hem de çeşitli gerekçelerle aralarında Tele1’in de bulunduğu 5 kanala idari para cezası uygulama kararı verdi.

* İçişleri Bakanlığı, Siirt’te İpek Er’e nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklanan Musa Orhan’ın tahliye edilmesi hakkındaki haber nedeniyle Tele1 hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

* Televizyon programcısı Can Ataklı’ya Tele1’de kullandığı ifadeler nedeniyle dava açıldı. Ağustos boyunca Tele1 hep iktidarın hedefinde oldu.

“GAZETECİLERİN HAYATI TEHLİKEDE”

* Gazeteciler haberleri, yazıları nedeniyle tehdit ediliyor, işsiz bırakılıyor, soruşturmalara maruz bırakılıyor.

* Gazeteciler, gazetecilik faaliyetleri nedeniyle hem özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor, hem de hayatları tehlikeye atılıyor.

* Son iki aydır gazetecilere yönelik tehdit ve fiziksel şiddet sayılarındaki artış endişe verici.

“BAŞVURULARA SİYASİ GECİKTİRME”

Çakırözer, Sözcü TV ve Halk TV’nin başvurularının aylardır gündeme alınmamasını da şu sözlerle eleştirdi:

* RTÜK televizyon kanallarına verdiği cezalarla sınırlı kalmıyor, televizyon kanallarının başvurularını da siyasi gerekçelerle işleme almıyor.

* Sözcü TV’nin televizyon kanalı açabilmek için yaptığı başvuru 9 aydır bekletiliyor. Aynı şekilde Halk TV’nin de HD yayın için yaptığı başvuruları aylardır siyasi gerekçelerle gündeme almıyor.

“HABERLERE ERİŞİM ENGELİ ART ARDA GELDİ”

Çakırözer'in raporuna göre ağustos ayında haberlere erişimin engellenmesi uygulaması da arttı.

Raporda, Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nde yaşanan usûlsüzlüklere ilişkin , Sözcü ve Milli Gazete’de şubat, mart, nisan ve mayıs aylarında yayımlanan haberlere “kişilik hakları ihlâli” gösterilerek erişim engellendi.

Odatv, Sol haber portalı ve Halk TV’deki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Salih Mirzabeyoğlu’nun mezarını ziyaret ettiği iddialarına yer verilen haberlere erişim engeli getirildi.

Bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu için hapis ceza alan güreşçi Recep Çakır hakkındaki 28 habere de erişim engellendi.