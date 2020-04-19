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CHP’li doktor vekil Şeker sordu: Ölüm sayılarındaki bu artış neden?

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, İstanbul’da 2020 yılının Mart ve Nisan aylarında yaşanan vefatlarda önceki yıllara göre dikkat çekici artışı meclis gündemine taşıdı.

Deniz AYHAN
06:00 -
Haberler Gündem
CHP’li doktor vekil Şeker sordu: Ölüm sayılarındaki bu artış neden?

Şeker, Türkiye'deki ilk corona vakasının 10 Mart gecesi açıklandığını, 17 Nisan 2020 tarihli resmi verilere göre 74 bin 193 vaka ve bin 643 vefatın kayıtlara geçtiğini vurguladı.

CHP'li vekil sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle 16 Mart tarihinden itibaren ölüm sayılarında gittikçe yükselen bir artış var. Önemli bir kısmı PCR pozitif Covid-19 hastasından kaynaklı olan 2 bin 483 ölüm sayısı görüyoruz.

CHP'li Ali Şeker

Bu artışın kalanında da büyük çoğunluğunun virüs kaynaklı ölümler olduğu düşünülmektedir. Soruyorum ölüm sayılarındaki bu artış neden?”

Son güncelleme: 00:54 19.04.2020
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