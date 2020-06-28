CHP’li Erdoğdu’dan ‘samimi’ dindarlara çağrı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Türk-İş tarafından hesaplanan yoksulluk sınırının 7 bin 942 liraya çıkmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de asgari ücretin çok düşük olduğuna ve çalışanların yüzde 40'ının asgari ücret aldığına işaret eden Erdoğdu, şunları söyledi:

ADİL BÖLÜŞÜM-DENGELİ KALKINMA

* Sefalet içinde can çekişen bir ülkedeyiz. Ülkenin bu duruma gelmesinde kapitalist önyargıların büyük payı var. Artık bu önyargıları yıkma zamanı geldi. Tüm dünyada bu sistem sorgulanmaya başladı.

* Bizlerin de tartışmaya ihtiyacı var. Bu yeni düzen içerisinde hem adil bölüşümü hem dengeli kalkınmayı hem de çevreye saygıyı birlikte gerçekleştirebileceğimiz bir modele ihtiyaç var. Artık bölüşüm kadar kalkınmayı da konuşabilmeliyiz.

* Biz CHP olarak çok ciddi bir şekilde bu konuda çalışma yürütüyoruz. Zenginleşme eşitlikçi ve adil olabilir çalışması yapıyoruz. Ekonomiyi rant değil, üretim odaklı hale getirecek, ülkeyi borçlanmayla değil, gelir artışı ve adil bölüşümle büyütecek bir model üzerinde çalışıyoruz.

BEŞ KALKINMA KUŞAĞI

* Üreten, çalışan yurttaşların emeklerinin karşılığını alacağı, gelir dağılımı adaletsizliğini hızla ortadan kaldıracak, ilkel ve kirli sanayiye dayalı ekonomi yerine, yüksek katma değer üreten ve çevreye saygılı güçlü bir ekonomi kurmak hedefimiz.

* Anadolu'yu yeniden kalkındırmak için Beş Kalkınma Kuşağı, ‘Merkez Türkiye Projesi' çatısı altında eş zamanlı olarak yaşama geçirecek, bu projeler ile hem bölgelerarası eşitsizlikleri ortadan kaldıracak hem de Türkiye'nin küresel ekonomiyle bütünleşmesini sağlayacağız.