CHP’li Erol’dan canlı yayında Nagehan Alçıya zehir zemberek sözler

Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına katılan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile gazeteci Nagehan Alçı arasında FETÖ tartışması yaşandı.

“O GÜN ‘ZEKERİYA ÖZ'ÜN HEYKELİ DİKİLMELİ’ DİYENLER…”

Tartışmasında 17-25 Aralık sürecinde CHP’yi FETÖ’ye destek olmakla suçlayan Nagehan Alçı’ya CHP’li Erol’dan sert tepki geldi.

Alçı’nın geçmişte yazdığı yazıları ve sözlerini hatırlatan Erol şunları söyledi:

* Türk Silahlı Kuvvetleri çökertilirken FETÖ'yü methedenler, methiye yazanlar bu kadar basit mi? Dün böyle söyle bugün böyle söyle bu nasıl bir iş, böyle bir şey olamaz. O gün ‘Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli’ diyenler bugün bunları konuşamaz.

* Bu ülkede insanlar bedel ödediler o FETÖ'cüler 200'ün üzerinde insanımızı öldürdü. O darbecileri yazılarında, televizyonlarda metheden CHP'li milletvekilleri miydi? Bankalarından kredi alanlardan CHP'li milletvekilleri miydi?

“BEDELİNİ KALEMİNİ KİRALAYANLAR ÖDEYECEK”

* ‘Dün dündür bugün bugündür’, böyle bir şey olamaz. Bu ülkeyi bu hale getirdiniz yarın da başkasıyla konuşacaksınız. Günün konjonktürüne göre kalemlerinizi kullandınız.

* Mazlum insanların ölümünü seyrettiniz o insanların bedelini kim ödeyecek? O gün yalakalık yapanlar, o gün kalemini kiralayanlar, o gün o savcıları methedenler ödeyecek.

* O aşağılık FETÖ terör örgütü genç beyinleri zehirledi, insanları öldürdü bunları konuşacağız. ‘Dün böyleydi bugün de böyle’ diyerek zeytinyağı gibi suyun üstüne çık.

Nagehan Alçı bu sözlerine “Kesinlikle kabul etmiyorum. Çok çirkin şeyler bunlar” diyerek karşılık verirken karşılıklı bağrışmalar üzerine araya Didem Arslan Yılmaz girdi.