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CHP’li eski başkan coronadan yaşamını yitirdi

CHP Alanya ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyesi ve Demirtaş belde belediyesi eski başkanı Mustafa Aras (65), corona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Güncellenme: 12:26, 14/11/2020
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CHP’li eski başkan coronadan yaşamını yitirdi

Demirtaş belde belediyesi eski başkanı Mustafa Aras, bir süre önce corona virüse yakalandı. Tedavi altına alınan Aras, durumu ağırlaşınca 7 Kasım günü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Aras, dün doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

‘DERİN ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ’

CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, “Yönetim kurulu üyemiz, çalışkanlığı, bilgi ve birikimiyle bizlere öncü ve destek olan çok değerli partilimiz, Demirtaş belediye başkanlığı, meclis üyeliği ve milli eğitimde aldığı görevlerle Alanya’ya büyük hizmetler yapmış olan Mustafa Aras’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz” dedi.

Mustafa Aras, Alanya Milli Eğitim Şube Müdürlüğü görevinden emekli olduktan sonra Demirtaş belde belediyesi başkanlığı görevi yapmıştı.

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