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CHP’li eski belediye başkanına silahlı saldırı!

İzmir’in Menemen ilçesinin eski Belediye Başkanı ve Menemen Spor Kulübü’nün Onursal Başkanı Tahir Şahin silahlı saldırıya uğradı. Şahin’i tabanca ile kalçası ve ayaklarından vuran maskeli saldırgan kaçtı.

Gökmen ULU
23:15 -
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İzmir'in Menemen ilçesinde dört dönem belediye başkanlığı yapan CHP'li Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşları ile akşam yemeği yiyordu. Menemen Spor Kulübü Onursal Başkanı da olan Şahin, saat 22:00 sıralarında silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Restorana gelen bir saldırgan Şahin'in yanına yaklaşarak tabanca ile ateş etti. Şahin'in kalçası ve ayaklarına isabet eden mermiler ile yaralandığı öğrenilirken maskeli saldırgan olay yerinden kaçtı.

Foto: İHA

 

Şahin'e ilk yardım müdahalesi çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı. Şahin, olay yerine gelen ambulans ile Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Menemen Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken jandarma ve polis saldırganın yakalanması için harekete geçti.

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Son güncelleme: 00:13 25.08.2020
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