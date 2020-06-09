CHP’li Fethiye Belediyesi’nin Halkevi kafesinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor!

Ülke genelinde corona salgını mücadelesinde alınan önlemlerin aşama aşama kaldırılmasıyla hayat normale dönmeye başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından “Fethiye Halkevi Kafesi” adı altında geçen yıl açılmasına rağmen dünyayı etkisi altına alan corona virüsü dolayısıyla geçici olarak kapatılmıştı.

Yeni düzenlemeyle hizmete giren kafede, yiyecek ve içecek fiyatlarının da düşük olması dikkat çekiyor.

Fethiye merkezde kordon başlangıcında, misafirlere çok uygun fiyatlarla hizmet veren Fethiye Belediyesi Halkevi kafesi aynı zamanda yasa gereği belirlenen tüm kurallara göre hazır hale getirildi.

Vatandaşların kısa sürede yoğun ilgi gösterdiği kafede çay 1, meşrubatlar 1.50 – 8, kahve çeşitleri 3.50 – 6, tost çeşitleri ise 6-8 TL arasında değişiyor.