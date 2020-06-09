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CHP’li Fethiye Belediyesi’nin Halkevi kafesinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor!

Uygun fiyatlarıyla Muğla’nın Fethiye ilçesinde buluşma merkezlerinden birisi olan Fethiye Halkevi kafe, corona virüsü ile mücadele için yeniden düzenlenerek kapılarını ziyaretçilerine açtı. Halkevi kafedeki fiyatlar ucuzluğuyla da dikkat çekiyor. Çay 1, meşrubatlar 1.50-8, kahve çeşitleri 3.50-6, tost çeşitleri ise 6-8 TL arasında.

Mustafa SARIİPEK / Muğla
17:30 -
Haberler Gündem
CHP’li Fethiye Belediyesi’nin Halkevi kafesinde uygun fiyatlar dikkat çekiyor!

Ülke genelinde corona salgını mücadelesinde alınan önlemlerin aşama aşama kaldırılmasıyla hayat normale dönmeye başladı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, ilçe belediyesi tarafından “Fethiye Halkevi Kafesi” adı altında geçen yıl açılmasına rağmen dünyayı etkisi altına alan corona virüsü dolayısıyla geçici olarak kapatılmıştı.

Yeni düzenlemeyle hizmete giren kafede, yiyecek ve içecek fiyatlarının da düşük olması dikkat çekiyor.

Fethiye merkezde kordon başlangıcında, misafirlere çok uygun fiyatlarla hizmet veren Fethiye Belediyesi Halkevi kafesi aynı zamanda yasa gereği belirlenen tüm kurallara göre hazır hale getirildi.

Vatandaşların kısa sürede yoğun ilgi gösterdiği kafede çay 1, meşrubatlar 1.50 – 8, kahve çeşitleri 3.50 – 6, tost çeşitleri ise 6-8 TL arasında değişiyor.

FOTO: SÖZCÜ

Çay CHP Corona kahve Muğla Sözcü
Son güncelleme: 17:32 09.06.2020
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