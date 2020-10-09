CHP’li Gürer: DSİ barajı geçti, kanalda boğuldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, milyonlarca lira harcanarak 3 yılda yapılan Handeresi Göleti’nin, 2017 yılından bu yana çiftçiler tarafından kullanılamıyor olmasının yarattığı soruna dikkat çekmek amacıyla yazılı soru önergesi verdi.

Gürer önergede, “Handeresi Göleti’nin toplam maliyeti ne kadardır? Yapılamayan kapalı borulu sulama sisteminin maliyeti ne kadardır? Kapalı boru sulama sistemi ne zaman yapılacaktır?” sorularının yanıtlanmasını istedi.

Ömer Fethi Gürer'in önergesine yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Niğde Ulukışla Handeresi Göleti ve Sulaması İnşaatı işinin Mayıs 2017 yılından tamamlandığını açıkladı.

HENÜZ MALZEME TEMİNİ İHALESİ YAPILMAMIŞ

Bakan Pakdemirli, Handeresi Göleti ve Sulaması Malzeme Temini işinin 2020 Mali Yılı Uygulama Planı ve Yatırım Programında yer aldığını belirtti.

Pakdemirli, toplam 398 hektar alana sahip kapalı borulu sulama şebekesinin 2021 yılında tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

ÇİFTÇİLER GÖLETİ NE ZAMAN KULLANABİLECEK?

Önerge sahibi CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, göletin yapımı tamamlanmış olmasına rağmen, sulama sistemi için malzeme temini ihalesi yapılmadığından 4 yıla yakın bir zamandır, çiftçilerin göleti kullanamadığına dikkat çekti.

GÖLETİN SULAMA SİSTEMİ NEDEN YAPILMADI?

Göletin yapımına 2014 yılında başlanıp, 2017 yılında bitirildiğini belirten Ömer Fethi Gürer, şunları kaydetti:

* Milyonlarca lira harcanarak 3 yılda yapılan gölet, ne yazık ki, göletin yapımında harcanan miktarın 100'de 1'i bile tutmayacak olan kapalı borulu sistem yapılmadığı için 3-4 yıldır kullanılamıyor.

* Bundan sonraki süreçte ne zaman kullanılabileceği de meçhul. Çünkü Bakan Pakdemirli, henüz malzeme temini ihalesi yapılmadığından bahsediyor.

* 2021 yılında yapılmasının planlandığını ifade ediyor. 4 yıldır malzeme temini yapmayan DSİ'nin, budan sonra ne zaman yapacağı de kesinlik kazanmadığı için, köylülerin yapımı tamamlanan bu göleti ne zaman kullanabileceği de bilinmiyor.

EKONOMİK KRİZİN GÖSTERGESİ

Ömer Fethi Gürer, göletin yapımı tamamlanmasına rağmen, 3 yıldır sulama sisteminin malzeme temini yapılmadığı için köylülerin bu göletten faydalanamamasının ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin net bir göstergesi olduğuna işaret etti.

İKTİDAR, ANADOLU ÇİFTÇİSİNİ GÖZDEN ÇIKARDI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ne işe yarayacağı, kime hizmet edeceği belli olmayan Kanal İstanbul Projesi için milyarlarca dolar bütçe ayırmayı planlayan AKP iktidarının, tamamlanan göletin sulama sistemi için 3 yıldır malzeme temini ihalesi bile yapamıyor olmasındaki çelişki dikkate değer. Kanal İstanbul'a odaklanan AKP, iktidarı Anadolu çiftçisini çoktan unuttu” açıklamasında bulundu.