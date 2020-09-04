CHP’li Gürkan paylaştı, Edirneli temizlik işçisi fenomen oldu

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yaklaşık 5 yıldır çalışan Cüneyt Fener, Gazimihal Mahallesi'nde bir çöp konteynerinin temizliği sırada kaydedilen video görüntüsünün CHP'li Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan tarafından sosyal medyada paylaşılmasıyla adeta sosyal medya fenomeni oldu.

TEPKİSİNİ DOĞAÇLAMA ŞARKIYLA İFADE ETTİ

Belediye ekipleri ile birlikte çöp konteynerlerinin temizliğini gerçekleştiren Cüneyt Fener, mahalledeki bir konteynerin yanına bırakılan çöpleri görünce tepkisini doğaçlama söylediği şarkı ile dile getirdi. Temizlik kamyonu şoförü Hamdi Uysaler ise Fener'i cep telefonu ile videoya kaydetti.

GÜRKAN SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da videoyu sosyal medyada paylaştı. Gürkan'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı. Fenomen olmasının ardından konuşan Fener, “Arkadaşımla beraber çöpleri toplarken kendi kendime beste yaptım. Şu an dinlemek isteseniz aklıma gelmez. O an şarkıyı doğaçlama söyledim. Sonra da çöpleri toplayıp, çöp arabasına attık” dedi.

Fener, “Edirne'de hemen hemen her mahallede bu durum ile karşılaşıyoruz. Halkımıza söyleyeceğim, çöplerimizi mutlaka çöp konteynerinin içine atalım, yerlere atmayalım. Görüntüler internette epey bir izlenmiş. Ama meşhur olmak bizim işimiz değil” ifadelerini kullandı.

“HALKIN BİZE YARDIMCI OLMASINI İSTİYORUZ”

Edirne Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde yaklaşık 10 yıldır temizlik kamyonu şoförlüğü yapan ve Fener'in video görüntülerini kaydeden Hamdi Uysaler ise vatandaşlardan kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

Uysaler, “Sadece Edirne'de değil; tüm Türkiye'de çöplerin konteyner yerine hemen yanı başında yere atıldığını görüyoruz. Bizim ricamız; çöpleri, çöp bidonlarına atsınlar. Evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa sokakları da temiz tutmamız gerekiyor. Çünkü son derece önemli olan pandemi sürecinden geçiyoruz. Bizim işimiz gereği bir sürü mikrop var. Halkın bize yardımcısı olmasını istiyoruz” diye konuştu.

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