CHP’li Gürsel Tekin sordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sağlık Bakanı’nın elinde farklı veriler mi var?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan corona virüsü salgınına ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında açıklamış olduğu rakamlarla, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Erdoğan’ın açıklamasından 2 saat sonra Twitter hesabından verdiği bilgiler arasında farklılar olduğunu belirterek konuyu Meclis gündemine taşıdı.

Tekin, Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı’nın verdiği rakamlar arasındaki farklılığın nedenini sordu.

‘HANGİ BİLGİ DOĞRU?’

Gürsel Tekin’in soru önergesi şöyle:

* Erdoğan ile Sağlık Bakanı’nın elinde farklı veriler mi var?

* Cumhurbaşkanı’nın 8 bin 554 olarak açıkladığı vaka sayısını 2 saat sonra Sağlık Bakanı 2 bin 433 olarak açıkladı? Hangisi doğru?

* Sağlık Bakanı 26 kişinin, Cumhurbaşkanı ise 797 kişinin taburcu olduğunu açıkladı. Bu durumda hangi bilgi doğru?

* Evlerinde izlendiği kastedilen 53 bin vatandaşımızın akıbeti nedir? Bu kişilere test yapılmış mıdır? Yapılmış ise, bu kişiler arasından test sonucu pozitif çıkanlar var mıdır?

* Cumhurbaşkanı ile Sağlık Bakanı’nın verdiği sayılar arasındaki farklılığın nedeni nedir?



* Bu arada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün yaptığı açıklamada, “Bundan sonra her gün toplam hasta sayısını, test sayısını, kaybettiğimiz vaka sayısını, solunum cihazına bağlı hasta sayısını, iyileşen hasta sayısını kamuoyuyla paylaşacağız” demişti. Ancak 25 Mart tarihine ilişkin bilgilerin yer aldığı tablonun kamuoyuyla paylaşılmaması dikkat çekti.



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