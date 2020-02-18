CHP’li İlgezdi, şehir hastanelerini böyle tanımladı: Halk sağlığı değil rant sağlığı

İlgezdi, “10 yeni hastanenin toplam bütçesi 10 milyar 95 milyon lira olacak. Özel sektör tarafından işletilen mevcut şehir hastanelerine 2019 ve 2020 için ödenecek para da 10 milyar liranın üzerinde. 2 yıllık kullanım bedeli fiyatına 10 şehir hastanesi yapılacak. Şehir hastanelerinin halk sağlığı için değil, rant sağlığı olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır” dedi.

KAMUYA ZARAR OLDU

İlgezdi, şehir hastanelerinin Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği olduğunu savunarak, özel sektör tarafından işletilen şehir hastanelerinin kamu zararını gözler önüne serdiğini vurguladı. İlgezdi şunları söyledi:

“Özel sektör tarafından işletilen 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanesinde bir yatağa 2 milyon 312 bin 842 lira ödenirken, devlet kendi yapacağı 10 bin 300 yataklı 10 şehir hastanesinde bir yatağı 980 bin 125 liraya mal edecek. Kendi yapacağı hastanede yatak başına maliyeti 2.3 kat ucuza mal etmiş olacak. Sağlık Bakanı da 15 Kasım 2019'da şehir hastaneleri ile ilgili ‘Artık bu hastaneleri kendi bütçemizle yapabilecek tecrübeye sahip olduk' dedi. Yatırım programında Antalya, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, İstanbul Sancaktepe 1. Etap ve Trabzon şehir hastaneleri var. 10 şehir hastanesi yap-işlet-devret sistemi yerine devlet tarafından yapılacak ve 2023'te hizmete açılacak. En doğrusu bu sistemden tamamen vazgeçmektir. Şehir hastaneleri sağlığa, yurttaşa ve kamuya zarardır.”