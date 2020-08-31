CHP’li İlhan, tekme olayını yalanlayan valiliğe doktor raporuyla cevap verdi

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98.yıl dönümü kutlamaları nedeniyle fener alayı düzenleyen CHP’li vatandaşlarla, yürüyüşe engel olmaya çalışan güvenlik güçleri arasında arbede çıkmış ve o sırada vatandaşlar içinde bulunan CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan bir polisin kendisine tekme attığını ifade ederek tepki göstermişti.

Kırşehir Valiliği ise İlhan’ın sözlerine yazılı olarak cevap vermiş ve olayı yalanlayarak, iftira olarak değerlendirmişti. İlhan valiliğin açıklamasının ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giderek rapor aldı.

“KABURGADA ŞÜPHELİ KIRIK VAR”

Hastane tarafından verilen raporda arka sol kısımda darbeye bağlı olarak 7 cm büyüklüğünde morarma ve sol kaburgada şüpheli kırık olduğu tespit edilen İlhan, CHP İl binası önünde basın açıklaması yaptı.

Milletvekili İlhan, valiliğin yalanladığı olaya cevap vererek şunları söyledi:

*30 Ağustos hepimizin bayramı. Dün de zaten bunu vurgulamaya çalıştık. Saat 21.00 doğru Türkiye genelinde kısıtlamaların olmadığını ve kaldırıldığını söylediler.

*Bütün şehirlerde bütün ilçelerde bu fener alayının büyük bir coşkuyla yapıldığını söylediler. Biz de partimizin önüne gelerek yaklaşık 100 metre yürüyüp Cacabey Meydanı’na çıkıp fener alayını büyük bir coşkuyla kutlamak istedik.

*Pandemi koşullarını hepimiz çok iyi biliyoruz. Türkiye'de 300-400 vaka varken biz kesinlikle kurallara uyduk ve 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını balkonlardan kutladık.

“TEKME VE YUMRUK ATILDI”

Yaşanan arbedeyi anlatan Metin İlhan sözlerini şöyle sürdürdü:

*15 Temmuz'da Cacabey Meydanı’nda Vali bey ile AKP Milletvekili ve belediye başkanımızla meydanlarda birlik ve beraberlik örneği gösterip o dönemde de pandemi koşulları olmasına rağmen 15 Temmuzu kutladık.

*Orada polis ve bekçi arkadaşlarımız da vardı ama herhangi bir müdahalede bulunmadılar. Biz sadece 10 kişi seçip öyle gidecektik. Bunu polis arkadaşlar da söyledi. Ben tek başıma değildim zaten direnç gösterdik onlar da bize aşırı bir direnç gösterdiler.

*Arbedenin içine düştüm birkaç tane tekme, 3-4 tane yumruk sırtıma yedim. Ve oradan arkadaşımın birisi milletvekilimiz bırakın dedi. Bir tanesi çok değişik bir söylemle beni bıraktı.

*15 Temmuz kutlandıysa, Ayasofya'da 300 bin kişi pandemi koşullarına uymadan Cami açılışında bulunuyorsa, 15 gün sonra okullar açılacaksa bu bayramlar da o meydanda kutlanacak.

İlhan, kendisine vuran kişiden şikayetçi olmayacağını açıkladı.