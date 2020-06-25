CHP’li İnce: Taş devrindeydik, kadının adı yoktu, teşekkürler AKP…

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM’de dün yaptığı konuşmada kadın cinayetlerini gündeme getiren vekile yanıt verirken kullandığı “Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye'de” sözleri sosyal medyaya damgasını vurdu.

CHP Yalova eski Milletvekili Muharrem İnce, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kadınlar hakkında söylediği sözlerine sosyal medyadan şöyle cevap verdi:

“TAŞ DEVRİNDEYDİK, KADININ ADI YOKTU”

“Ak Parti'den önce yol yoktu, buzdolabı yoktu, mağarada yaşar, ağaç kovuğunda saklardık yiyeceklerimizi. Taş devrindeydik, kadının adı yoktu. Sonra Ak Parti geldi, kadın erkek eşitliğine inanmasalar da kadının adı var oldu üstüne bir de yol yaptılar. Teşekkürler Ak Parti!”