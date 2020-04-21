CHP’li belediye başkanı Erdoğan’ın ‘paralel’ çıkışına yanıt verdi: Kabul edilemez!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, yardım kampanyaları engellenen belediyelerle ilgili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Bu tür teşebbüsler geçmişte FETÖ ve PKK gibi örgütler tarafından da denenmişti” ifadelerine yanıt verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Seçer, Cumhurbaşkanının konuşmasında, CHP'li belediyeleri başlattıkları bağış kampanyaları nedeniyle de eleştirerek, İçişleri Bakanlığı'nın kampanyaları engelleme kararını savunduğunu hatırlattı.

“KOORDİNASYON KURULU İLE İLETİŞİM HALİNDE YERİNE GETİRDİK”

Belediyelerin, devlet mekanizması içerisinde hem organizasyon kabiliyeti, hem de imkanlar açısından yerelde en önemli kurumlar olduğunu hatırlatan Seçer, pandemi ile mücadele süreci başladığından bu yana yasalar çerçevesinde İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ile iletişim halinde görevlerini yerine getirdiklerini ve getirmeye de devam ettiklerinin altını çizdi.

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“KURAL İHLALİNE İLİŞKİN UYARI YAPILMADI”

Bu süreç içerisinde idareden, çalışmalarına yönelik herhangi bir uyumsuzluk ya da kuralları ihlal ettiklerine ilişkin uyarı olmadığını hatırlatan Seçer, su ifadeleri kullandı:

* Bilakis bu süreç, Mersin'le ilgili açıklanan pandemi tablolarında görüleceği gibi son derece iyi yönetilmiştir. Bu hafta uygulanan sokağa çıkma yasağındaki belediyemizin tavrı, tamamen İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda olmuştur.

* Genelgede, ticari ekmek satış ve dağıtımları dışındaki ücretsiz ekmek dağıtımı, sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri'ne verilmiştir. Bunun bir diğer anlamı ise hiçbir belediyenin ücretsiz ekmek dağıtımı yapamayacağıdır.

* Biz de genelgeye bağlı kalarak, halka ücretsiz ekmek dağıtamayacağımızı duyurduk.

“BİZE YASAK OLAN AKP’Lİ BELEDİYEYE SERBEST OLDU”

Genelgeye rağmen ücretsiz ekmek dağıtımını gerçekleştiren, üstelik bunu ulusal bir haber kanalında canlı yayına katılarak açıklayan AKP’li Akdeniz Belediyesi olduğuna işaret eden Başkan Seçer şöyle devam etti:

* Görülmektedir ki bize yasak olan, AK Partili bir belediye için serbest bırakılmış ve hizmet olarak sunulmuştur. Anlaşıldığı üzere, Sayın Cumhurbaşkanı Mersin'de olan bitenler hakkında yanlış bilgilendirilmektedir.

* Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, bu süreçte diğer kurumlarla uyum içerisinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Yaptığımız hizmetlerin şov olarak değerlendirilmesi bizleri üzmüştür.

* Sayın Cumhurbaşkanı'nın ‘şov' olarak değerlendirdiği süreç, aslında bizlerin bin bir zorlukla halkımız için verdiği hizmet mücadelesinden başka bir şey değildir.

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“ASLA KABUL EDİLEMEZ”

Bu sıkıntılı süreci aşma konusunda gösterdikleri samimi katkı ve çalışmaların bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan CHP'li Seçer daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

* Belediyemizin her koşulda bütün olumsuzluklara rağmen verdiği hizmeti, yaptığı her uygulamayı FETÖ ve PKK gibi örgütlerle ilişkilendirmek kabul edilemez. Her fırsatta millet iradesine vurgu yapan Sayın Cumhurbaşkanı'nın milletin oylarıyla seçilmiş belediye başkanları için böyle bir ifade kullanması ise asla kabul edilemez.

* Bizlerin vatan ve millet sevgisi sorgulanamayacağı gibi, ülkemiz için gece gündüz demeden fedakarca çalışanların emeği de yok sayılamaz. Öyle görülüyor ki, salgın süreci önemli tahribatlar yaratacağı gibi, daha sonraki dönemlere de yansımaları hem ekonomik hem de sosyal açıdan olumsuz olacaktır.

* Şimdi bu olumsuzluklarla mücadele etme zamanıdır. Gün, enerjimizi siyasi polemiklere değil, hizmete harcama günüdür. Milletimizden aldığımız güçle ve sorumluluk anlayışımızla, milletimiz için var gücümüzle çalışma günüdür.