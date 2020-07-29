CHP’li Kaftancıoğlu, Kanal İstanbul Projesi için itiraz dilekçesi verdi

Pandemi sürecinde ihalesi gerçekleştirilen ve yaklaşık 140 milyar TL’ye mâl olacak proje ile ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde kişisel Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulunarak İstanbulluları itiraz etmeye davet etmişti.

İmamoğlu’nun çağrısı üzerine İstanbullular, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine itiraz dilekçelerini sunmaya başladı.

Konuyla ilgili olarak CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu da beraberindeki ilçe başkanları, il yöneticileri, partililer ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'dan oluşan heyet ile birlikte Ataşehir’deki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne giderek itiraz dilekçesini verdi.

“KİMLERİ ZENGİN ETMEK İÇİN YAPILDIĞINI BİLİYORUZ”

İtiraz dilekçesini vermeden önce Kanal İstanbul projesine karşı gönüllülerden oluşan “Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu” ile birlikte ortak basın açıklaması gerçekleştiren CHP’li Kaftancıoğlu, iktidarı eleştirdi.

Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Biz, 25 yıl aradan sonra İstanbul'u yeniden halka vererek kurtardık. Emin olun bir kez daha İstanbul'u kurtaracağız.

*Dünyada ve Türkiye'de ilk defa deneyimlediğimiz bir pandemi sürecinde yurttaşlar can, yokluk ve yoksulluk derdi içindeyken birileri tarafından böylesi bir süreçte vatandaşın ne açlığıyla ne sağlığıyla ne de eğitim sorunlarıyla ilgilenmeden, ÇED raporları doğru dürüst oluşturulmadan, 1/100 binlik planlara ettiğimiz itirazlarımıza henüz cevap verilmemişken, aceleci bir şekilde tek derdimiz buymuşçasına 1/100'lik ve 1/5000'lik planların nasıl askıya çıkarıldığına hep birlikte tanıklık ediyoruz.

*Biz bu yapılanların amacının ne olduğunu biliyor, kimleri zengin etmek olduğunu görüyoruz. 6 yıl öncesinde sanki rüyalarında görmüşler gibi oralarda kimlerin arsa aldığını biliyoruz. Gördüklerimiz, 16 milyon İstanbullunun mücadelesi sayesinde kurtuluşun önünü açacaktır.

“EMİN OLUN YAPTIRMAYACAĞIZ”

16 milyon İstanbullu ile birlikte dayanışma içerisinde mücadele edeceklerini belirten Kaftancıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Asla pes etmeyecek ve çocuklarımıza olan sorumluluğumuz gereği ne olduğunu kendilerinin bile bilmediği, taslak projelerinin, finansmanının nasıl karşılanacağının belli olmadığı, hiçbir bilimsel desteğe dayanmayan, adına Kanal İstanbul denilen rant ve İstanbul'a ihanet projesini emin olun yaptırmayacağız.

*İBB, CHP ve birçok siyasi parti kurumsal olarak hukuksal anlamda süreçleri yürütüyorlar. Biz de CHP olarak Kent Haklarını İzleme Komisyonu, ilçe başkanlarımız ve yöneticilerimiz ile birlikte siyasi olarak bu mücadeleyi yürütüyoruz.

*16 milyon İstanbullu vatandaşımız, çocuklarımızın gözünün içine bakarak karşımızda gördüğümüz beton duvarlarını çocuklarımıza bırakmamak adına böyle bir dayanışma ile itirazlarını dile getirdikleri sürece emin olun hiçbir şey yapamayacaklar.