CHP’li Kaftancıoğlu motosikletli kuryelerle buluştu

Kuryelerin sorunlarını dinleyen Kaftancıoğlu, “Yasal olarak tehlikeli meslek sınıfına alınmanız hakkınızdır ve bu hakkınızı hep birlikte alacağız. CHP olarak önümüzdeki haftalarda sizlerle birlikte bir motosikletli kuryeler çalıştayı da düzenleyeceğiz. Güvencesiz şartlara mahkum edilen kuryelerin taleplerinin takipçisi olmak benim görevim; mesleki örgütlenmelerini sağlamak da onların görevi” dedi.

“RİSKLİ VE TEHLİKELİ MESLEK GRUBUNA ALINMALISINIZ”

Kaftancıoğlu, kuryelik mesleğinin riskli bir meslek olduğuna vurgu yaparak “İstanbul’da 30 bin civarında bu işi yapan arkadaşımız var. Can güvenliğiniz her geçen gün azalırken, ekonomik güvencesizliğiniz artıyor. Motosikletli kuryelerin riskli, tehlikeli meslek sınıfına alınması hakkınızdır ve bu hakkı en kısa sürede hep birlikte alacağız. Önümüzdeki haftalarda CHP olarak İstanbul’da sorunlarınızı tüm detaylarıyla ele alıp yerel yönetimlerimizle de birlikte çözümlerimizi ortaklaştıracağımız bir motorsikletli kuryeler çalıştayı düzenleyeceğiz. Motosikletli kuryelerin park sorunuyla ilgili de İBB ile görüşeceğim. İBB’nin bu yöndeki çalışmalarında sizlerin de görüş ve önerilerinizin dikkate alınmasını sağlayacağım” dedi.

YÜZDE 15’İ SİGORTALI

CHP’li Kaftancıoğlu, kuryelerin yalnızca yüzde 15-20 civarının sigortalı ve düzenli işlerde çalışabildiğini belirterek “Riski azaltacak sorumlulukların da size yıkılmaması lazım. Kask, bere, dizlik gibi ekipmanları karşılamaya kalktığınızda bu işten kazandığınız gelir daha da düşüyor. Sosyal devlet olmanın gereklilikleri burada ortaya çıkıyor. Türkiye’de neredeyse her gün sipariş yetiştirmeye çalışan kuryelerin karıştığı ölümle ya da yaralanmalarla sonuçlanan kazalara rağmen kuryelerin çalışma hayatında yaşadığı sorunlar artarak devam ediyor” diye konuştu.

“MESLEKİ ÖRGÜTLENME ŞART”

Mesleki örgütlenmenin önemine değinen Kaftancıoğlu, “Güvencesizliğe karşı insanca yaşam için mesleki örgütlenme şart. Öncelikle de sizlerin mesleki örgütlenmeye daha fazla önem vermeniz gerekli ki mesleğinizin itibarı da şartları bugünkünden farklı olabilsin” dedi.

“TOPLUMUN BAKIŞ AÇISI DEĞİŞMELİ”

Toplumda kuryelere yönelik bakış açısının da değişmesi gerektiğini belirten Kaftancıoğlu, kuryelerin hem işveren hem de müşteriler tarafından hayatını tehlikeye atacak kadar hızlı motosiklet kullanmaya zorlandığını söyledi. Kaftancıoğlu, kuryelerden hızlı sipariş bekleyenlerin de bu yaklaşımından vazgeçmesini ifade etti.

“MOTOSİKLETLİ POLİSLERDE ERKEN EMEKLİLİK VAR”

Motokurder Başkanı Mustafa Özdemir de, Kaftancıoğlu’nun kendileriyle görüşmek istemesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Özdemir, “Ben 25 senedir yapıyorum. Burada 50 yaşında ağabeyimiz var. Mevcut kanunda 65 yaşına kadar bir insan nasıl motosikletli kuryelik yapsın? Belli bir seneden sonra mesleki hastalıklar olarak romatizma, göz bozukluğu, iç hastalıkları başlıyor. Bu meslekte kaza yapmayan yok. Trafik polislerinde ya da motosikletli polislerde erken yaşta emeklilik var. Bizde de bunun uygulanması gerekiyor. Tehlikeli meslek sınıfına alınmamız gerekiyor ki bu mesleği kimlerin, nasıl ve hangi şartlarda yapacağı belli olsun” dedi.

“İKİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİ GÖRÜYORUZ”

Motorsikletli kuryelik yapan Turgay Akın da toplumda kuryelere ikinci sınıf insan muamelesi yapıldığını belirterek yağmur yağmasına rağmen bazen plazalara alınmadıklarını söyledi. Geçinemediğini ve emekli olmasına rağmen uzun mesailer yapmak zorunda kaldığını da söyleyen Akın “Şimdi doğalgaz faturası gelmiş 450 lira. En basitinden yani. Emekli maaşım borçlara gidecek. Geriye ne kaldı ki” diye konuştu.

“ALLAH’IM ÖLDÜR BİZİ SAKAT BIRAKMA”

Mesleğinden dolayı aşağılanmaktan bıktığını belirten motosikletli kurye Serkan Elik de, “Aslında kurye yeri geliyor senin hayatını kurtarıyor, hastanede kan lazım ben kan yetiştiriyorum. Organ lazım, organını yetiştiriyorum senin. Sadece saygı görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. Elik ayrıca en çok korktukları şeyin sakat kalmak olduğunu söyledi. Elik, “Bizim motorcuların duasıdır: Allahım öldür bizi, sakat bırakma” diye konuştu.

“GÜNDÜZ BAŞKA GECE BAŞKA İŞTE ÇALIŞIYORUM”

Motorsikletli kuryelerden Barış Öktem de geçinemediğini belirterek, “Şimdi gündüz bu işte çalışıyorum, akşam gidiyorum başka bir yerde çalışıyorum ki geçinebileyim diye. İki işte çalışıyorum ve sadece kendi evime bakamıyorum. Faturalarımı zor ödüyorum yani. Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, CHP’li Kaftancıoğlu’na motokuryelerin taleplerini ve taleplerinin gerekçelerini de içeren bir rapor verdi.