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CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanı’na YKS sorusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sınav günü Covid-19 tanısı konulmuş veya hasta olduğundan haberi olmayan öğrencilerin durumunun ne olacağını sordu.

Sozcu.com.tr
15:06 -
Haberler Gündem
CHP’li Kaftancıoğlu’ndan Milli Eğitim Bakanı’na YKS sorusu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sınava bir aydan daha kısa süre kalmasına rağmen öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerini giderecek bir açıklama yapılmaması nedeniyle Twitter hesabı üzerinden ÖSYM’ye ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a çağrıda bulundu.

Sınav günü Covid-19 tanısı konulmuş veya hasta olduğundan haberi olmayan öğrencilerin durumunun ne olacağını soran Kaftancıoğlu, ”YKS sınavının yapılacağı gün Covid-19 pozitif olan, pozitif olduğunu bilmeyen ya da 1 gün öncesinde Covid-19 tanısı alan öğrencilerle ilgili nasıl bir uygulama olacak? Sıklıkla soruluyor ve bu konuda öğrencilerin bilgilenmeye ihtiyacı var” dedi.

KAFTANCIOĞLU’NUN PAYLAŞIMI:

AİLELER VE ÖĞRENCİLER TEPKİLİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin bir ay içinde iki kez değiştirilmesi sonrası öğrencilerin, velilerin ve eğitimcilerin itirazlarına rağmen hükümet sessizliğini koruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme sürecine dair yaptığı basın toplantısında da YKS sürecine dair herhangi bir açıklama yapmadı.
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Son güncelleme: 15:14 29.05.2020
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