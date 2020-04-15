CHP’li Karabıyık: Cezasızlık failleri cesaretlendiriyor

Şiddet faillerinin ceza indirimi almamasının önemine dikkat çeken bir basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, “Bursa'da bir kadın ve avukatına, boşanma davası açtıkları için kurşun yağdırıldı. Eşiyle boşanma davası süren zanlı, önce eşine, sonra da eşinin boşanma avukatına ateş ederek ağır yaralanmalarına neden oldu, iki mağdur kadın şans eseri ölümden döndü. Eşinden boşanmak isteyen bir kadının ve davayı takip eden kadın avukatın, yani iki kadının hayatına kast edildi” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 45’İ HAKSIZ TAHRİK VE İYİ HAL İNDİRİMİNDEN YARARLANIYOR”

Kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı, neredeyse her gün yaşanan acı olaylarla gördüklerini belirten CHP'li Karabıyık, şöyle konuştu:

* Kadına yönelik şiddet faillerinin caydırıcı bir ceza almasının önemi de burada ortaya çıkıyor. Türkiye'de kadınların neredeyse yarısı hayatının bir döneminde şiddet görüyor, her gün kadınların hayatına kast ediliyor; ancak faillerin yüzde 45'i haksız tahrik ve iyi hal indiriminden faydalanıyor.

* İstanbul Sözleşmesi'ne aykırı şekilde, sözde gerekçelerle indirim kararı verilmesiyle kadına yönelik şiddete ve kadınların katline adeta çanak tutuluyor. Suç işlemenin cezai karşılığının caydırıcılıktan uzak olduğu düşüncesi mağdurları endişelendirirken failleri de cesaretlendiriyor.

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” KADINA ŞİDDETTE İNFAZ İNDİRİMİ OLMAMALI”

* Öte yandan, TBMM’de görüşmeleri geçtiğimiz günlerde tamamlanan ve bugün yayımlanan Resmi Gazete'de yürürlüğe giren infaz düzenlemesinde “Kadınlara karşı işlenen suçlarda infaz indirimi olmamalı, tahliye şartları kolaylaştırılmamalıdır” çağrımızın ne kadar hayati olduğunu ve kasten yaralama suçu bakımından getirilen koşullu salıverme süresi indiriminin doğuracağı yanlışları, ne yazık ki yaşayarak tecrübe ediyoruz, edeceğiz.

* Tek bir kadına yönelik şiddet failinin ya da katilinin daha elini kolunu sallayarak gezmesine tahammülümüz yok.