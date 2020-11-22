CHP’li Karabıyık: Öğretmenler gününe 700 bin atanamayan öğretmenle giriyoruz

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesi bir açıklama yaptı. Karabıyık, “Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı, Cumhuriyet için fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için çalışan değerli öğretmenlerimiz, karşı karşıya kaldıkları sorunlar nedeniyle Öğretmenler Günü'nü buruk bir şekilde kutlamakta, 24 Kasım'da sadece hatırlanmak değil, sorunlarına çözüm bulunmasını istemektedir” dedi.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet, henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır’ sözlerini hatırlatan CHP’li Karabıyık, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin mimarı öğretmenlerin bir toplumun gelişmesinde ki önemine işaret etti.

“18 YILDA 7 BAKAN DEĞİŞTİ”

Eğitimin kalitesindeki düşüşe dikkat çeken Lale Karabıyık, şöyle konuştu:

* 21. yüzyıl Türkiye'sinde, eğitimin son 18 yılda 7 Milli Eğitim Bakanı değişmiş ve her bakan kendi eğitim sistemini uygulamaya koymuşken, eğitimin kalitesi de arzu edilen seviyede değildir ve unutulmamalıdır ki öğretmenlerin sorunu çözülmeden, eğitimin sorunları çözülemez. Geleceğimizi yetiştiren öğretmenlerin hak ettikleri değeri görmesi gerekir.

* Cumhuriyet'in temellerinin birlikte atıldığı öğretmenler, yeniden toplumsal gelişmenin öncüsü olmalıdır. Demokratik bir toplumun ve bilgi ekonomisinin de temeli böylelikle atılacaktır. Bu nedenle öğretmenlik mesleğinin yeniden toplumun en saygın mesleklerinden biri haline getirilmesi konusunda tüm gayretler sarf edilmelidir.

“İHTİYACI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER İLE KARŞILADI”

Öğretmenlerin sorunlarının olduğunu söyleyen CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık şöyle konuştu:

* 24 Kasım Salı öğretmenler günü; ancak ataması yapılmayan yaklaşık 700 bin öğretmen yine atanmadı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl da kadrolu atama yapmak yerine tüm il ve ilçelerde öğretmen ihtiyacını sözleşmeli ve ücretli öğretmenler ile karşıladı. Öğretmenler ücretli ve sözleşmeli değil, kadrolu atanmalı, statü, ek gösterge ve ek ders ücretleri iyileştirilmelidir.

* Öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi bir seçim vaadi olmaktan çıkmalı, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz de, verdiğimiz kanun teklifleri ile, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilene kadar bu konunun takipçisi olacağız.

“ÖZLÜK HAKLARI GÜVENCE ALTINA ALINMALI”

Öğretmenlerin özlük hakları, çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu ile güvence altına alınması gerektiğine vurgu yapan Karabıyık, “Hiçbir öğretmen ve yönetici üyesi bulunduğu sendikaya göre değerlendirmeye tabi tutulmamalıdır. Okul yöneticilerin atamaları ideolojik yaklaşımlarla yapılmamalıdır. İşte öğretmenler gününde bunları dile getirmek, çözüm üretmek lazım. Siyasetin arka bahçesi olmuş bir eğitim sistemi ile nasıl bu ülke bir yere varamazsa, bilim üretemez ve orta gelir tuzağından kurtulamazsa, aynı şekilde öğretmenlerin sorununu çözmeden iyi bir eğitim sistemi de sağlanamaz” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİMİZE MİNNETTARIZ”

“Eğitim sistemindeki bunca soruna ve yaşadıkları zorluklara karşın evlatlarımızı yetiştirmek için Anadolu'nun dört bir yanında heyecanla görev yapan bütün öğretmenlerimize minnettarız” diyen Lale Karabıyık şu ifadeleri kullandı:

* Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve minnetle anıyor; Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, büyük bir gayret ve özveriyle, zorluklara göğüs gererek, yılmadan, usanmadan, kararlılıkla ülkemizi, muasır medeniyetler seviyesine çıkartmak için gecesini gündüzüne katan değerli öğretmenlerimizin bu en güzel gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.