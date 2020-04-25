CHP’li Karaca: Çiftçilerin sulama birliklerine olan borçları silinsin!

Türkiye’de çiftçilerin en büyük mağduriyetlerinden birinin de sulama birliklerine olan borçlar olduğunu söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, hükümete çağrıda bulunarak bu borçların silinmesini istedi.

Corona ile mücadele sürecinde üretimin ve çiftçinin değerinin bir kez daha anlaşıldığına değinen Karaca, “Çiftçilerimizin üretimden vazgeçmelerini önlemek, onları teşvik etmek için ne gerekiyorsa yapılmalı” çağrısında bulundu.

”ÇİFTÇİLERİMİZİ KORUMALIYIZ”

Bazı bölgelerde çiftçilerin sulama masraflarının en önemli gider kaynaklarından biri olduğunu söyleyen Karaca, “Çiftçilerimizin zarar görmesinin engellenmesi için sulama birliği borçlarının silinmesini hatta yıl boyunca sulama bedeli alınmamasını öneriyoruz” dedi.

Tarım sektörünün ekonomideki ağırlığını her geçen yıl biraz daha kaybettiğini savunan Karaca, “Tarımın milli gelire ve istihdama katkısının azaldığını belirten Gülizar Biçer Karaca, ”Zaten üretim alanlarımız daralıyor, çiftçi sayımız düşüyor. Her geçen gün azalan üretim alanlarımızı ve üreticilerimizi de salgın hastalık nedeniyle kaybedersek, tarımda geri dönülemez bir yola girebiliriz.

Corona salgını kendi kendine yeten ülke olmanın önemini herkese göstermiştir. Bu süreçte çiftçilerimizi korumamız şarttır. Corona virüsü salgını nedeniyle çiftçimizin mağduriyetini en aza indirecek önlemler alınmalıdır” dedi.

“GIDA KRİZİ YAŞANABİLİR”

Salgın döneminde üreticiye olan ihtiyacın daha da anlaşıldığını hatırlatan Karaca “Acil olarak çiftçilerimiz için destek paketi açıklanmalı. Corona salgını sonrası yaşanması kuvvetle muhtemel gıda krizi için tek çıkar yol tarım alanlarının üretime kazandırılmasıdır. Bu nedenle çiftçilerin yeniden üretmelerini teşvik edecek önlemlerin acilen il, bölge ayrımı yapılmadan alınması gerekmektedir” diye konuştu.

YAPILMASI GEREKENLER

Karaca, CHP’nin corona salgınında tarım için önlem önerilerini de hatırlattı. Bir an önce yapılması gerekenleri ise şöyle açıkladı:

* Üreticinin 2019 yılından kalan bütün destekleri hemen ödenmeli.

* 2020 yılı desteklerinin 49 milyara çıkarılarak yarısı hemen, kalanı da Haziran ayında ödenmeli.

* Ürünlerin alım fiyatları hemen açıklanmalı.

* Ürünlere alım garantisi verilmeli.

* Üretici borçları 1 yıl faizsiz ertelenmeli.

* Üreticinin elektrik ve su borçları silinmeli. Kapatılan elektrik ve su üreticiye yeniden verilmeli.