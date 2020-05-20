CHP’li Karaca: Saray çiftçiyi görmezden geliyor

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Denizli'nin Tavas ve Baklan ilçelerinde çiftçileri ziyaret etti, dertlerini dinledi.

Mevsimlik tarım işçileri ile pancar, domates ve anason çapalayan Karaca, ”Tarım işçisi kadınlarımız güvencesiz, gündelik düşük ücretle çalıştırılıyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin üretimlerini devam ettirebilmeleri için borçlarının silinmesi gerektiğini söyleyen Karaca, ”2006 yılında çıkarılan kanuna göre milli gelirin her yıl en az yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilecekti. Verilen destek hiçbir zaman yüzde 1’i bulmadı. Geçen 13 yılda tarımsal destek için ayrılan kaynak Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde biri yerine onun da yarısı oldu. Saray çiftçiyi görmezden gelmeyi sürdürüyor. Devlet çiftçiye borçlu” diye konuştu.

”ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI SİLİNSİN”

Biçer Karaca, corona salgını döneminde tarımda kendine yeterliliğin çok önemli olduğunu bir kez daha anlaşıldığını belirtti.

Çiftçileri korumaya yönelik politikaların önemine dikkat çeken Karaca ”Geçen yılki verilere göre Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı 2 milyon 260 bin çiftçimiz bankalara 119 milyar, Tarım Kredi Kooperatifi’ne de 10 milyar lira borçlu. Borç batağındaki çiftçi üretimi nasıl yapacak? Çiftçilerin bankalara ve kredi kooperatiflerine olan borçları silinsin. En azından tarım sigortası primleri hazineden ödenmeli” dedi.