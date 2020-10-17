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CHP’li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel karantinaya alındı

CHP'li Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel’in coronaya yakalandığını bir süre karantinaya alındıklarını duyurdu.

Güncellenme: 21:44, 17/10/2020
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CHP’li Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel karantinaya alındı

Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Eşinin testinin pozitif çıktığını ifade eden Yüksel, şu ifadeleri kullandı;

*Değerli komşularım, eşim Sibel’e Covid-19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız.

*Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Kartal Belediyesi’den yapılan açıklamada ise, “Kartal Belediyesi ailesi olarak Başkanımız ve eşi Sibel Hanım'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en yakın zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz. Başkanımızın mesajını yineliyor; tüm komşularımızın tedbirlere uymasını önemle rica ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

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