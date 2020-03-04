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CHP’li Kayışoğlu’ndan iktidara: Öldürülen kadınların vebali üzerinizde olacak

Bugün yapılan TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Kayışoğlu, Bursa'da bir hafta içerisinde iki kadın cinayetinin işlendiğine, Şubat ayında ise 22 kadının öldürüldüğüne dikkat çekerek, İstanbul Sözleşmesi'nin bir an önce uygulanmasını istedi

Halil ATAŞ / Bursa
23:09 -
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CHP’li Kayışoğlu’ndan iktidara: Öldürülen kadınların vebali üzerinizde olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, bugün yapılan TBMM Genel Kurulu’nda, Şubat ayında öldürülen 22 kadın cinayetini gündeme taşıdı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ BİR AN ÖNCE UYGULAYIN”

Kayışoğlu, bir an önce İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi;

*Şubat ayında ülkemizde 22 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bursa’da 35 yaşındaki Ulviye, kocası tarafından göğsünden 9 kez bıçaklandı ve 11 yaşındaki kızı annesini kanlar içinde buldu.

*Yine 4 gün önce göğsünden tabanca ile vurulan Elif, ticari taksiden yola atıldı. Buradan iktidara sesleniyorum; bir an önce İstanbul Sözleşmesi’ni uygulayın.

*Eylem planlarınızı hayata geçirin. Artık zaman kaybetmeye ve bir kadının daha öldürülmesine tahammülümüz kalmamıştır. Bunları uygulamazsanız öldürülen her bir kadının vebali üzerinizde olacaktır.

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