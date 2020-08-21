CHP’li Kayışoğlu’ndan maden ocağı tepkisi!

Bursa’nın İznik ilçesi Hisardere köyü Pınarbaşı bölgesi maden tehdidi ile karşı karşıya. Gizem Madencilik Şirketi’nin 496,42 hektar alanda altın arayacağı haberini alan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP İznik ilçe Başkanı Asiye Çalışkan, yönetim kurulu üyeleri ve Hisardere Köyü Muhtarı Adem Topçu ile birlikte bölgeye giderek incelemede bulundu.

“ÇED BAŞVURUSU RAPORLARI YOK”

Şirketin herhangi bir ÇED raporu başvurusu olmadığını söyleyen Kayışoğlu, “Tam olarak ayrıntılı bilgi sahibi değiliz. Ancak, gördüğümüz kadarıyla burası cennetten bir köşe. Asırlık anıt çınar ağaçları var. Su kaynakları var. Köylüler için hayat kaynağı oluşturuyor. Yetkililere bu konuda sorduğumuz da şirketin herhangi bir ÇED raporu başvurusu olmadığını söylediler. Ama sondaj çalışmasıyla bir maden taraması yapıldığını öğrendik” dedi.

“BİN YILLIK ÇINAR AĞAÇLARI VAR”

CHP İznik ilçe Başkanı Asiye Çalışkan ise,”İlk etapta Hisardere köyün de maden aranacağı ardından da Dereköy ve İhsaniye köylerini de içine alacak şekilde maden sahasının büyütüleceğini öğrendik. Bulunduğumuz noktaya baktığımızda burada belki de bin yıllık çınar ağaçları ve köyü besleyen su kaynakları bulunmakta. Maden faaliyetine başlamadan önce, yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

KÖYÜN YOK OLACAĞINI BELİRTTİ

Bölgedeki doğal yaşamın tehlike altında olduğunu söyleyen Hisardere Köyü Muhtarı Topçu, “Su yatakları köyün içme ve tarımsal sulama ihtiyacını karşılıyor. Bu su bizim can damarımız. Burada dinamitle patlatmaların olacağı, alana iş makinelerin gireceği söyleniyor. Eğer böyle bir şey olursa bu su buradan yatak değiştirip kaçarsa bunun sorumlusu kim olacak. Hisardere köyü diye bir şey kalmaz. Yetkililerin müdahale etmesini istiyoruz” diye konuştu.

“DOĞAYA VE GÖLE ZARAR VERECEK”

Öte yandan konuyla ilgili bir açıklama da CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın’dan geldi. Aydın, “Dereköy, İhsaniye ve Hisardere köylerinin bulunduğu bölgede bir maden firmasının altın aramak için sondaj çalışmalarına başladığı bilgisini aldık. İznik Gölü'nü besleyen su kaynaklarının yanında kurulması planlanan altın madeninin doğaya, göle ve köylülere büyük zarar verecek” ifadelerini kullandı.

MADEN ŞİRKETİ BÖLGEYE YERLEŞMEYE BAŞLADI

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden 4. Grup Maden Arama Ruhsatı alan Gizem Madencilik Şirketi, çoğunluğu ormanlık olan 496,42 hektar alanda faaliyet yürütecek.

4.GRUP MADEN RUHSATI HAKKINDA

4. Grup madenler arasında sodyum, potasyum, lityum, iyot, bor tuzları gibi 100’e yakın endüstriyel hammadde; linyit, taşkömürü, uranyum, toryum, radyum gibi enerji hammaddeleri ve altın, gümüş, platin, bakır, demir, krom, titan ve alüminyum gibi metalik madenler yer alıyor.