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CHP’li Köksal: AKP’li yöneticiyle akrabaysan işin garanti!

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, AKP'lilerin yakınlarının torpille bir yerlere atanmasına tepki gösterdi. Son olarak AKP Eskişehir Milletvekili Harun Karacan'ın oğlu Alihan Karacan'ın THK Eskişehir Şube Başkanlığı'na, Mersin'in AKP'li Gülnar ilçe Başkanı Tevfik Kalemci'nin imamlık yapan ağabeyi Mehmet Kalemci'nin MUT Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne atanma haberini sosyal medya hesabından paylaşan Köksal, "Bunca insanın işsizlikten kıvrandığı ülkemde AKP'li bir yöneticiyle akrabaysan işin garanti!" ifadelerini kullandı.

Kemal ATLAN
14:56 -
Haberler Gündem
CHP’li Köksal: AKP’li yöneticiyle akrabaysan işin garanti!

Geçen eylülden bu yana kayyum tarafından yönetilen THK’da, Eskişehir Şubesi’nin başına AKP Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın oğlu Alihan Karacan getirildi.

26 yaşındaki Alihan Karacan’ın, THK’ya 17 Haziran’da üye olduğu, kurumun hiçbir kademesinde bir görev almadan doğrudan başkanlık görevine atandığı ortaya çıktı.

Yine Mersin’in AKP’li Gülnar ilçe Başkanı Tevfik Kalemci’nin imamlık yapan ağabeyi Mehmet Kalemci'nin MUT Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne atandı.

“SKANDAL”

SÖZCÜ Gazetesi’nde ‘2 Ballı Atama’ başlığı ile yer alan haberi sosyal medya hesabından paylaşan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, atamalara tepki gösterdi.

Köksal, paylaşımında “Liyakat mı o da ne? AKP’li bir siyasetçinin yakını olmak kafi. Bunca insanın işsizlikten kıvrandığı ülkemde AKP’li bir yöneticiyle akrabaysan işin garanti!!! Skandal’ ifadelerini kullandı.

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Afyonkarahisar AKP Alihan BURCU KÖKSAL CHP Eskişehir Haber Harun Karacan Mersin sosyal medya Sözcü Sözcü Gazetesi
Son güncelleme: 15:05 14.07.2020
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