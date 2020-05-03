CHP’li milletvekili ile eşini corona virüsü buluşturdu!

TBMM Hayvan Hakları Komisyonu üyesi de olan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz elektrik mühendisi. Hayatını, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in şahitliğinde 8 ay önce mühendis Serpil Yavuzyılmaz ile birleştirdi.

Ama yoğun Meclis çalışmaları bir araya gelmelerini engelledi. Genç çift, corona virüsü sonrası artık evde. Deniz Yavuzyılmaz hayatlarını şöyle anlattı: Evde de zaman yoğun geçiyor. Fırsat buldukça film izliyoruz. En son, Haluk Bilginer'in ‘Şahsiyet' dizisini izledik. Serpil, Amin Maalouf'un ‘Ölümcül Kimlikler' romanını okuyor, ben de Jack London'ın ‘Beyaz Diş' romanını sesli kitap olarak dinlemeye başladım.

TEMPOSU YOĞUN

Eşi Serpil Yavuzyılmaz ise bu süreçte evde vakit geçirebildiklerini söyledi. Yavuzyılmaz, “Deniz yine çok yoğun, temposunda bir değişiklik olmadı ama evlendiğimizden beri onu ilk defa bu kadar çok görüyorum. Birlikte aynı anda sofraya oturmak, film izlemek bile lüks… Hayatımın tek odağı corona virüsü haline gelmişti. Süreçte tecrübe kazandım ve artık rahatım” dedi.

“BİRLİKTE EKMEK YAPIYORUZ”

Yavuzyılmaz çifti salgın sürecinde kendilerine yeni uğraşlar da bulmuş. ‘Kendi ekmeğini kendin yap’ da bunlardan biri. Serpil Yavuzyılmaz şunları anlatıyor: Hamuru yoğuruyoruz. Fırının önünde kabaracak mı acaba diye bekliyoruz, kabardığını görünce çığlık atıyoruz. İlk denememiz cevizli ekmekti şimdi hedefte Ramazan pidesi var. Deniz yemek konusunda seçici. Damak tadını keşfettikten sonra, ona göre tarifler üretmeye başladım. Yemeği ilk onun yemesini beklerim. Beğenip beğenmediğini de gözlerinden anlarım.

“ÂŞIK OLDUM, EVLENDİM”

Deniz Yavuzyılmaz düğün günlerinde yaşadıklarını şöyle anlattı: Düğünümüz yenilenen İstanbul seçimlerinden hemen sonra 28 Temmuz'da oldu. Hazırlanmak için çok kısa bir süre vardı. Panik yapmadık, hatta ben bu süreçte birkaç dans figürü bile öğrendim. Hayat yolunda gidiyor. Âşık olduğum bir kadınla evli olmak en büyük şansım. Şimdi daha verimli çalışıyorum. Serpil Y kuşağı ve hayata farklı pencerelerden bakabiliyor. X, Y ve Z kuşak dillerini konuşabilmek ve anlayabilmek çok önemli.

“EVİMİZİN BAHÇESİNE KEDİ RESTORANI AÇTIK”

Yavuzyılmaz çifti hem evlerinde küçük bir kediyi besleyip büyütüyor, hem de mahallenin kedilerine bakıyor. Serpil Yavuzyılmaz “Oturduğunuz apartmanın bahçesinde bir kedi restoranı açtık. Kalan yemekleri veriyoruz, mama alıyoruz. Kediler aleminde restoranımızın ünü giderek arttı. Gelen kedi sayısı büyüyerek katlanıyor” dedi.