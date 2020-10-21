Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li Özel: Erdoğan maaşını 88 bin TL’ye yükseltti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’e sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşına yüzde 8.3 zam geldiğini açıkladı. Özel, Erdoğan’ın maaşının 88 bin liraya yükseldiğini ifade ederek, “Erdoğan'ın maaşı yüzde 8.3, sarayın bütçesi yüzde 28.1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor” dedi.

Batuhan SERİM
Güncellenme: 16:09, 21/10/2020
Haberler Gündem
CHP’li Özel: Erdoğan maaşını 88 bin TL’ye yükseltti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'ye sunulan bütçe teklifine göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın maaşına yapılan 6 bin 750 TL'lik zammı eleştirdi. Özel, Erdoğan'ın maaşına yapılan zammın 3 asgari ücrete denk geldiğini söyledi.

“ERDOĞAN'IN MAAŞI YÜZDE 8.3 ARTIYOR, VATANDAŞA DA SABRETMEK DÜŞÜYOR”

Twitter hesabından açıklamada bulunan Özel, “TBMM’ye sunulan bütçe teklifine göre Tayyip Erdoğan kendi maaşını yüzde 8,3 zamla 88.000 TL’ye yükseltiyor. Zammın karşılığı 6.750 TL, 3 asgari ücrete denk geliyor. Erdoğan’ın maaşı yüzde 8,3, sarayın bütçesi yüzde 28,1 artıyor, vatandaşa da yoklukta sabretmek düşüyor” ifadelerine yer verdi.

İlginizi ÇekebilirÜnlü medya kuruluşundan Erdoğan yorumuÜnlü medya kuruluşundan Erdoğan yorumu İlginizi ÇekebilirNeden Erdoğan değil de halk sabrediyor?Neden Erdoğan değil de halk sabrediyor?
ABD AKP CHP Cumhurbaşkanı Meclis Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan TAyyip Erdoğan TBMM Türkiye Twitter Veli Ağbaba zam
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more