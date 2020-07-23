CHP’li Özel: Kirazlıyayla’da kadına zulüm, baskı, tehdit var

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis’te yaptığı konuşmada Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde Meyra maden şirketi tarafından yapılmak istenen atık depolama tesisinin inşaat sürecinde kadınlara şiddet uygulandığını ifade etti.

CHP’li Özel, “Kirazlıyayla köyünde Lübnanlı bir maden şirketi… Adı da Meyra. Kadınlar topraklarını savunuyor. Uğramadıkları zulüm, görmedikleri baskı, işitmedikleri tehdit kalmadı” dedi.

Özel şöyle konuştu:

* Teyzeler beton mikserlerinin önüne geçip durmuş. 12 tane 60 yaşından büyük annemizi, teyzemizi gözaltına almışlar. Sevgi adında bir teyzemiz ‘Cumhurbaşkanımız ne istediyse verdim. Hep ona oy verdim’ diye ağlıyor.

* Bu çevre mücadelesini partinize karşı siyasi kalkışma sanıyorsunuz ama neredeyse hepsi AKP’ye oy veren değerli insanlar.

“BU ZULMÜ REVA GÖRÜYOR””

* Adı Sevda Kaya olan AKP AR-GE Başkan Yardımcısı bu şahsiyet kendisi için “Cumhurbaşkanlığı danışmanıyım” diyor. Soru önergesiyle soruyoruz, “Böyle bir şirketten danışmanlık almıyoruz” diyor.

* “Ben Berat Albayrak’ın danışmanıyım” diyor. Nerede bir enerji projesi, nerede bir çevre konusunda duyarlılık vAR gidiyor orada bu baskıları organize ediyor.

* Kaymakamı, jandarma komutanını kendisine kul etmiş orada teyzelere bu zulmü reva görüyor.

* AKP’li kadın milletvekilleri gitsin, görsün bir telefon açsın. köyde en güvendikleri üyeye sorsunlar, orada bir haksızlık var. Allah aşkına buna bir dur deyin.

NE OLMUŞTU ?

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyünde 2014 yılından bu yana bakır, çinko ve kurşun çıkaran Meyra madenciliğin mera ve tarım arazilerine yakın bir yerde atık havuzu oluşturmak için çalışma başlatmış köylüler de buna direnmişti.

Şirket bu kez de maden sahası içinde kalan köyün sulama ihtiyacını karşılayan Kamışlı Göleti’ne giden yolu kapattı. Kirazlıyaylalı kadınlar tarlalarını bu göletten suladıklarını belirterek, şantiyeye giden beton mikserlerin önünde oturma eylemi yaptı. Jandarma ekipleri kadınların eylemi sonlandırması konusunda uyarı da bulundu.