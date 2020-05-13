CHP’li Özel: Siyasi bağlantılar yargılanmadan Soma davası kapanmaz

301 madencinin hayatını kaybettiği Soma’da maden faciasının 6. yıl dönümünde CHP’liler ilçedeki Madenciler Şehitliği’ni ziyaret etti. Corona virüsü tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ziyarette şehitlerin mezarlarına karanfiller bırakıldı. CHP Grup Başkanvekili Özel, mezarlıkta şehit yakınlarıyla sohbetler ederek, sıkıntılarını dinledi.

“KAZANIN ESAS SORUMLULARI DIŞARIDA”

Soma'da acının hâlâ devam ettiğini söyleyen CHP’li Özel, şu açıklamayı yaptı:

* ”Soma’yı unutursak yüreğimiz kurusun” deniyordu. Verilen sözler tutulmadığı gibi mahkemede de hiç kimsenin içini rahatlatmayacak kararlar alındı.

* Alınan kararlar sonucunda da şu anda içeride yatan birkaç kişi var. Ama geri kalan kazanın esas sorumluları dışarda geziyor.

* Soma maden faciasının siyasi bağlantıları yargılanmadan, o dönemin özellikle bürokrasisi hakim önüne çıkıp hesap vermeden bu dava kapanmaz. Bu davayı şimdilik birileri kapattı ama zaman gelince bu davalar açılır ve hesap sorulur.

“SAĞLIK BAKANI AKP’Lİ VEKİLDEN DAHA DUYARLI”

İlçedeki maden ocaklarında corona virüsü vaka sayılarında artış yaşanmaya başladığını belirten Özel, sözlerine şöyle devam etti:

* Bağımsız Maden İş Sendikası’ndan aldığımız bilgiye göre Soma’da 140 vakanın olduğu yönde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşmelerimizden sonra, madencilere testlerin yapıldığını öğrendik.

* Sadece pozitif çıkanlara müdahale edildiğini biliyoruz. Ama yaygın olarak kaç kişide pozitif çıktığı, bu kişiler kimlerdir, nerede karantina altındalar bilmiyoruz.

* Sağlık Bakanı Soma’daki AKP’den seçilen milletvekilinden daha duyarlı davrandı. Onlar ilk günlerde böyle bir sorunun olmadığını söylüyordu.