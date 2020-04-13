CHP’li Özel, “Soylu kendisini Saray’ın tepesine siyasi paratoner olarak atamış”

CHP’li Özgür Özel, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendi sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurması ve ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifayı kabul etmemesine yönelik açıklamada bulundu.

“SÜLEYMAN’IN CANINI NASILSA SARAY KURTARACAK”

Soylu için ‘paratoner’ benzetmesi yapan CHP'li Özel, paylaşımında “Bugün gazeteleri açtığımızda gördük ki Süleyman Soylu kendisini Saray’ın tepesine siyasi paratoner olarak atamış. Bütün tepkileri toplayacak, oradan topraklayacak, saray eleştiriden kurtulacak, Süleyman’ın da canını nasılsa Saray kurtaracak” ifadelerini kullandı.