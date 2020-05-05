CHP’li Özel: Şüphesiz AKP’nin en başarısız olduğu alan eğitim

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 2.5 milyon öğrenciyi ilgilendiren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 25-26 Temmuz tarihlerinden 27-28 Haziran tarihine çekildiğine yönelik açıklamasına tepkiler devam devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel Sözcü'ye yaptığı açıklamada, YKS'nin tarihinin geriye çekilmesini eleştirdi.

“GENÇLERİN PSİKOLOJİSİ ZATEN ALLAK BULLAK”

CHP'li Özel, daha önce ertelenmiş olan YKS'nin önceki gün kabine toplantısı sonra yeniden geriye çekilmesine ilişkin şunları söyledi:

* Gençlerle ilgili kararları, gençlerin, öğrencilerin psikolojisinden hiç anlamamış kişiler veriyor. Gençlerin psikolojisi zaten allak bullak. Hayatlarının bundan sonraki akışını bir sınava bağlayan kötü bir sistem var.

* 18 yıl boyunca AKP'nin her gelen Milli Eğitim Bakanı, sistem değişikliğinden, reformdan bahsedip işi içinden daha da çıkılmaz hale getirdi. Şüphesiz AKP'nin en başarısız olduğu alan eğitim” dedi.

“BU DURUMDAN MEMNUN OLAN BİR TEK KİŞİ BİLE YOK”

CHP'li Özel, sınav tarihinin geriye çekilmesinin Türkiye'de yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin dengesini bozduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi;

* Milli eğitim politikalarındaki ve sınav sistemindeki bu başarısızlık, son zamanlarda gençlerin psikolojisinden anlamama ve tam tersine işler yapma eğilimini de artırdı.

* Bu, tek karar vericiden kaynaklanan bir mesele. Bir kişi, bir gece, bir kararla sınavı bir ay öne çekti. Bu sınav daha önce de zaten pek alelacele şekilde ertelenmişti ve öğrencilerin bütün dengelerini bozmuştu.

* Sınava 84 gün var sanan öğrenci, bir anda 54 gününün kaldığını öğrendi. Bu konuda sosyal medyada ciddi tepki gösterilmiş olması da durumun gençlerde yarattığı tahribatı gösteriyor.

* Bu durumdan memnun olan bir tek kişi bile yok. Bu, siyasi bir mesele değil. Son seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş olanların çocukları da bu karardan zarar gördü.

“4 MAYIS GECESİ ÖĞRENCİLERİN İSYANI OLARAK TARİHE GEÇTİ”

CHP'li Özel açıklamasında sözlerini şöyle noktaladı;

* İleri alınması da alelacele ve düşünmeden atılmış bir adımdı, bir ay geri çekilmesi de doğru değil. 2,5 milyon aileyi ilgilendiren bir konuda kararın böyle alınması çok yanlış.

* Böyle bir karar alınmadan önce hiç değilse, okul aile birliklerinin temsilcileriyle, velilerin örgütlü olduğu derneklerle, eğitim sendikalarıyla, pedagoglarla, psikologlarla bu konunun değerlendirilmesi ve hiç değilse Kabine Toplantısı'nda enine boyuna müzakere edilmesi lazımdı.

* Şimdi herkes biliyor ki bir kişi karar veriyor. Tek adam rejiminin ülkeyi nasıl yönetemediğinin, ülkenin nasıl savrulduğunu ilişkin örneklere 4 Mayıs gecesini de yazmak gerekiyor.

* 4 Mayıs gecesi milyonlarca öğrencinin kimi ağlayarak, kimi isyan ederek birbirlerini aradıkları bir gece olarak tarihe geçti. Sebep, tek kişilik yönetim anlayışı…

* Bu konuda eğer bir geri adım atılacaksa ki atılması gerekir diye düşünüyoruz, bunun derhal ve zaman geçirmeksizin gençler arasında yeni eşitsizlikler ve adaletsizlikler yaratmadan yapılması lazım