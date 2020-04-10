CHP’li Özel’den af yasa tasarısına sert tepki: Bu adalet değil

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Vekil Özgür Özel, infaz yasasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da belediye başkanı olduğu ve şiir okuduğu için tutuklandığı dönemde çıkarılması halinde aftan yararlanamayacağını söyledi.

Özel, bu kanun teklifinin teklifin 21 yıl önce olması durumunda Mustafa Balbay, Tuncay Özkan, Engin Alan, Mehmet Haberal, Ali Tatar, Kuddisi Okkır, İlker Başbuğ, Celal Adan, Necmettin Erbakan gibi isimlerin de bu affa tabi olmayacaklarını ifade etti. Özel, “Rüşveti alan çıkacak, yazan yatacak. Bu adalet değil” dedi.