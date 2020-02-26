CHP’li Özel’den çok sert Ozan Ceyhun tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi olarak atanan Ozan Ceyhun'un atama kararnamesiyle başlayan tartışmalara ilişikin açıklamalarda bulundu. CHP'li Özel Sözcü'ye yaptığı açıklamada, Ozan Ceyhun'un Türkiye'den kaçarak başka bir ülkeye sığındığını ve o ülkenin vatandaşı olduğunu söyledi.

UTANILACAK BİR İŞ DEĞİL Mİ BU ATAMALAR?

Ozan Ceyhun'un viyana Büyükelçisi olarak atanmasının ‘liyakat' olarak savunamayacağını dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı;

* Hepimiz biliyoruz ki dünyadaki bütün istihbarat örgütleri kendi ülkesine yapılan siyasi sığınmacıları alır, sorgular ve irtibatı kesmez. Bir siyasi sığınmacıyı ‘Alman istihbarat örgütü sorgulamadı ve helalleştiler, ayrıldılar' diyebilen varsa bu atamayı savunsun.

* Amerikan vatandaşı bir büyükelçinin Amerikan vatandaşı olmak için zorunlu şart yeminini içine sindiren var mı? O büyükelçi, vali gibi, Cumhurbaşkanı gibi aracında ay yıldızlı al bayrak taşıyor, devleti temsil ediyor. Utanılacak bir iş değil mi bu atamalar? Rüşvet suçlamasından aklanmamış, aklanamamış bir adamın büyükelçi olması.

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN İTİBARININ KATİLİDİR”

Çok sayıda AKP eski milletvekilinin büyükelçi olarak atandığını ve bunun büyükelçilerin tarafsızlığına gölge düşürdüğünü vurgulayan Özel, Türkiye'nin Lahey, Prag, Tokyo, Pekin, Kuala Lumpur gibi kritik başkentlerinde görevli büyükelçilerin AKP ile ilişkili olmasını eleştirdi.

Büyükelçilerin atanması sürecinin hassasiyetle ve liyakatle yapılması gerektiğini ifade eden Özel, şunları söyledi;

* Böyle bir büyükelçinin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın kriptolarını okuyacak bir göreve getirilmiş olması ülkemizin güvenliği için endişe vericidir.

* Ondan başkası yok mu? Liyakatli yok mu? Milliyetçi Hareket Partisi gibi düşünen, İYİ Parti gibi düşünen, HDP gibi düşünen, CHP gibi düşünen; namuslu, vicdanlı, AKP gibi düşünen ama bu devletin liyakatine sahip kimse yok mu da bula bula bunlar atanıyor?

* Kime meydan okunuyor? Bu büyükelçi atamaları liyakate uygun mu? Bu adamlar devleti temsil etmeye yakışıyor mu? Siz buna bakın. Onun katili, bunun katili değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının katilidir bu atama.