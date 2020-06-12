CHP’li Özel’den hükümete çağrı: Maçlar TRT’de şifresiz yayınlansın

TBMM Genel Kurulu’nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün başlayacak Süper Lig’le birlikte maç yayını yapacak yerlerde oluşacak salgın riskine dikkat çekerek hükümete çağrıda bulundu.

“BU RİSK ALINDI”

Meclis sıralarından iktidara ve yayıncı kuruluşa seslenen Özel, şöyle konuştu:

* Liglerin açılmasını çok isteyenler vardı. Bunun bir risk olduğu söyleniyordu. Bu risk alındı maçlar oynanıyor. Ama çok büyük bir risk var.

* Bu maçlar televizyondan şifreli veriliyor. Bu ne demek? Kahvehanelerde maç izlemek için kümelenmek demek. Bunun önüne geçemezsiniz. Maçı olan eve toplanmak demek.

JEST VE TEDBİR

* Bu ülkenin futbol sevgisi bu şifreli maçlar başladığında Kovid için büyük tehlikedir. Buradan samimi çağrımızdır. Yayıncı kuruluş için maçların başlatıldığı söyleniyor ama yıllardır çok iyi paralar bu işten kazanılıyor.

* Onlar biraz fedakarlık mı yapar, ya da bu para o kuruma ödenir, TRT’den maçlar takır takır verilirse herkes evinde izler. Zaten bu kadar eziyet çekmiş insanlarımız…

* Hem bir jest olur hem de Kovid’e karşı ciddi bir tedbir olur. Yoksa yarından itibaren her kahvehane ve evinde maç olan her ev yeni bulaş riskidir. Bu konuda samimi, ciddi bir çağrı yapıyoruz ve bir beklentimiz var.