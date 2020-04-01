CHP’li Özel’den kömür madenleri için iktidara çağrı!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun corona virüsü tedbirleri kapsamında 31 Mart'tan itibaren kuruma ait maden ocaklarında üretimi durdurduğunu, tamir, bakım, su hatları ve gaz kontrolü gibi ocakları ayakta tutacak kadar madencinin üç vardiya halinde çalışmasına karar verildiğini söyledi.

“MADENLERDE BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALINMASI LAZIM”

Özel açıklamasında, maden ocaklarında hijyen koşullarının yeterli olmadığını ve bu nedenle bir maden olacağında oluşabilecek salgının tüm yerleşim birimini etkileyebileceğini ifade etti.

Özel, şunları söyledi:

* Diğer kömür madenleri için de benzer bir karar alınması gerekmektedir.

* Küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında, kamu kurumlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri benimsenmiş, yine özel sektör için de benzer tavsiyelerde bulunulmuştur.

* Madenler gibi, sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı, hijyen koşullarının sağlanmasının güç olduğu işletmelerde bir önlem alınmamıştır.

* Corona virüsü vakasına bir madencide rastlanılması durumunda bu virüsün tüm maden ocağına ve madenlerin bulunduğu yerleşim birimlerine hızla yayılmasının engellenmesinin güçlüğü ortadadır.

* Bu nedenle madenlerde bir an önce önlem alınması gerekmektedir.

“ÜRETİM DURDURULMALI”

Özel, corona virüsü sebebiyle Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun Zonguldak'taki ocaklarda gereken önlemleri aldığını bir kez daha hatırlatarak, Türkiye Kömür İşletmeleri'nin de gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

CHP'li Özel, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* Tüm bu nedenlerle Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun da TTK gibi benzer bir karar alması gerekmektedir.

* TKİ'nin yanı sıra rödovans ve işletme hakkı devirleriyle başta Soma olmak üzere devlet tarafından işletilmeyen tüm kömür madenleri ile özel sektöre ait maden işletmelerinde de üretim amaçlı çalışma durdurulmalıdır.

* Madencilerin ve ailelerinin geleceğini tehlikeye atmak doğru değildir.

* TTK, Zonguldak'taki ocaklar için böyle bir karar almışken, TKİ'nin alınması gereken tedbirlere duyarsız kalması kabul edilemez.

* TKİ, esas işveren olması nedeniyle rödovans usulüyle maden işletme haklarını devrettiği tüm maden şirketleriyle bir araya gelmek ve madencilerin sağlığını korumak amacıyla üretimi durdurmalıdır.

“BİR AN ÖNCE TEDBİR ALINMALI”

Özel açıklamasının son kısmında, kömür madenlerinde üretiminin durdurulmasının yanı sıra madenci ailelerinin geçinebilmesi içinde ekonomik destek yapılması gerektiğinin de vurgusunu yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Kömür madenlerinde üretimin durdurulması kararının verilmesinin ardından, madencilerin ailelerini geçindirebilmeleri için TKİ ve maden şirketlerinin elde ettikleri gelir oranında işçilerin ücretlerini ödemeye devam etmeleri büyük önem taşımaktadır.

* Madenciler corona virüsü ya da açlık tercihine zorlanamaz.

* Özel sektöre ait maden işletmelerinde de benzer kararlar alınması gerekmektedir.

* Bu konuyu önümüzdeki günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşıyarak takipçisi olmaya devam edeceğiz.

* Başta Soma gibi geçimini madencilikle sağlayan ilçelerimizin ve yerleşim birimlerimizin corona virüsü salgınını en hafif şekilde atlatabilmesi için bu tedbirler bir an önce alınmalıdır.