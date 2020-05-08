CHP’li Özgür Özel ve Engin Özkoç’a soruşturma

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un İstanbul’daki evinin yanında bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait arsayı kiralaması ve buraya yapılan kamelyanın İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması Cumhuriyet Gazetesi’nin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında “Boğaz'da kaçak var” başlığı ile yayınlandı

Altun’un şikayeti üzerine mahkeme kararıyla erişimi engellenen haberle ilgili ‘terör’ soruşturması başlatıldı.

ÖZEL VE ÖZKOÇ’A SORUŞTURMA

Fahrettin Altun’un avukatları, haber hakkında yaptıkları açıklamalar ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç hakkında da suç duyurusunda bulundu. Avukatların şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP’li iki isim için “hakaret ve iftira suçlamasıyla” soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Soruşturma ile ilgili Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun vekillerinin 06.05.2020 havale tarihli şikayet dilekçeleri kapsamında, Cumhuriyet Gazetesinin 14 Nisan 2020 tarihli nüshasında yayımlanan “Boğaz'da kaçak var” başlıklı haberi müteakip , 27. dönem milletvekilleri Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından sosyal medya hesaplarında ve bir kısım basın ve yayın organlarında yer alan açıklama ve paylaşımları nedeniyle adı geçen milletvekilleri hakkında hakaret ve iftira suçlarından soruşturmaya başlanmış olup, soruşturma işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.