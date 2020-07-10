CHP’li Özkoç’tan moral yemeğine ağır sözler: Allah belanızı versin

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikas’ında meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği, 126 kişinin ise yaralandığı patlama sonrası bu kez de mühimmatların sevkıyatı sırasında 3 asker şehit düşmüş 12 kişi yaralanmıştı.

CHP Grup başkan vekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, patlamalarla ilgili olarak Sakarya il binasında basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yaşanan faciadan duyduğu üzüntüyü dile getiren Özkoç “Bu kadar büyük bir ülkede Türkiye’nin gelmiş olduğu nokta beni gerçekten yaralıyor. İnsan hayatının bu kadar yok sayılması, insanın değerinin hiç sayılması, gencecik çocuklarımız iş cinayetlerinde katlediliyor olması beni derinden yaralıyor“ dedi.

“FABRİKA SAHİBİ SIRTINI DEVLET BÜYÜKLERİNE DAYAMIŞ”

Fabrika sahibi Yaşar Coşkun'un yükümlülük ve yönetmeliklere aykırı hareket ettiğine dikkat çeken Özkoç, “Bu kentte bir fabrika düşünün, bu fabrika tamamen gerekli iç tüzük yükümlülüklerine ve yönetmeliklerine aykırı olarak defalarca ihmal nedeniyle patlamış. O fabrikanın sahibi sırtını dayadığı devlet büyükleri sayesinde işlediği cinayetlerden sonra tekrar bu fabrikayı açarak işlemek olduğu cinayetlere altyapı hazırlamıştır. “ dedi.

“HİÇ BİR KURALA UYULMADI”

Havai fişek fabrikasında alınması gereken birçok önlemin alınmadığını savunan Özkoç, ihmalleri şöyle açıkladı:

* En son fabrikasını Hendek’te açan bu kişi hiç bir kurala uymamıştır. Bu fabrikanın binaları bir birine 50 metre uzaklıkta olması gerekiyordu.

* Bu binaların arasında 1 metre genişliğinde çatının 1 buçuk metre geçecek şekilde yükseklikte beton bir sütunun örülü olması gerekiyordu.

* Var mıydı? Hayır yoktu. Bu binaların içerisinde patlayıcı maddelerin nemlenmesini ve ısınmasını engelleyecek soğutucu sistemlerin olması gerekiyordu. Var mıydı? Yoktu.

İŞ YERİ SAHİBİ KADAR İÇİŞLERİ BAKANI DA SORUMLU

Patlamayla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu da suçlu bulan Özkoç, şunları söyledi:

* İçişleri Bakanlığı bu kazadan sonra açıklama yaptı. ‘Bu fabrikanın denetimleriyle ilgili hiç bir sıkıntı yoktur. Denetim üç ay önce yapılmıştır’ denildi. Sakarya’nın evladı olarak buradan Türkiye’ye sesleniyorum.

* Bu denetimleri yapan kişiler eğer İçişleri Bakanlığına ait ise ve İçişleri Bakanı ‘Çıkıp da bu denetimler yapıldı herhangi bir sıkıntı yok' dediyse bu iş cinayetinin sebebi ve yaratıcısı iş yeri sahibi kadar İçişleri Bakanıdır.

“ALLAH BELASINI VERSİN”

Özkoç son olarak MÜSİAD'ın yemek organizasyonu hakkında ise sert ifadeler kullandı. Özkoç, düzenlenen yemek ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

* Bu ülkenin cenaze sahiplerini, yaralıları değil MÜSİAD şube başkanı olan fabrika sahibini aradı. Ne oluyor benim ülkemde soruyorum. İnsanların hayatlarına kast edenler mi devlet tarafından, bakanlar tarafından korunuyor.

* Yazık değil mi benim ülkemin insanlarına? Daha sonra bu fabrika sahibi elini kolunu sallayarak bakanlarla birlikte kendi fabrikasında yaratılan zarar bölgesini birlikte dolaştılar.

* Yetti mi? Hayır. MÜSİAD başkanı ya bu kişi, MÜSİAD genel başkanı durur mu? Fabrikasını kaybetmiş, ölen canlar önemli değil. Yaralanan insanlar önemli değil. Bütün MÜSİAD başkanlarını Sakarya’da topluyor ve onlarla birlikte kendi MÜSİAD şube başkanına moral yemeyi veriyor.

* Allah belanızı versin! Tek kelimeyle söylüyorum, Allah belanızı versin! İnsanı düşünmeyen, hayatını düşünmeyen, yaşamı düşünmeyen her kimse bakanından patronuna kadar yoksulun ve mağdurun yok olduğu anda kursağından lokma geçen herkesin Allah belasını versin.