CHP’li Öztrak: Bize kumpas kurmak isteyen CNN Türk’ün kendisidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, corona virüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarının sorularını yazılı olarak toplantı öncesi aldı.

Öztrak, CNN TÜRK adına gelen “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Anıtkabir ziyareti sırasında bekletilmesi sonrasında parti içi komplo kurulduğu iddia edildi. Bu iddialara ilişkin yorumunuz nedir” şeklindeki soruya sert bir yanıt verdi:

* Siz bizim genel başkanımızın ağzından bir kere dahi “Aldatıldık, Allah affetsin” lafını duydunuz mu? Bizim genel başkanımız yetişme tarzı itibarıyla da bu ülkede kumpas kurulacak son genel başkandır.

* Hiçbir şekilde ne partimize ne genel başkanımıza kumpas kurulamaz. Biz bu konularda şerbetliyiz. Ama bu soruyla bize kumpas kurmak isteyen CNN Türk televizyonunun kendisidir.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’un, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Anıtkabir’de yaklaşık 20 dakika bazı CHP’li milletvekillerini beklemek zorunda kaldığı iddia edilmişti.