CHP’li Öztrak, Kurultay’ın erteleneceği iddialarına yanıt verdi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Kurultayı’nın erteleneceği iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Öztrak, Türkiye'de yeni tip corona virüsün (COVID-19) bir kişide pozitif test edildiğinin duyurulmasının ardından, izlenmesi gereken yolları ve önerilerini paylaştı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın dünkü basın toplantısında Sağlık Bakanlığı'nın corona virüs önlemlerini takdir eden açıklamalarından sonra, Öztrak da bakanlığa teşekkür etti.

KURULTAY'IN ERTELENMEMESİ EN BÜYÜK İSTEĞİMİZDİR

Öztrak, CHP Kurultayı’na ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı:

* Kurultay’ın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir.

* Sağlık Bakanlığı’nın alacağı önlemleri yakından takip ediyoruz. Bu önlemleri izlemeye devam edeceğiz. Bu çerçevede ülkemizin, üyelerimizin sağlığı için yapılması gerekenleri yapacağız. Ama kurultayın ertelenmemesi bizim en büyük isteğimizdir, talebimizdir.

* Bunların hepsi olabilir ama şu anda toplantılarla ilgili Sağlık Bakalığı’nın herhangi bir yönlendirmesi yok. Ülkenin ciddi bir tehdit altında olduğunu görüyoruz. Bu yönlendirmeleri de yakından takip edeceğiz.